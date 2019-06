Magda Vasiliu, reacție dură la adresa lui Brigitte Sfăt și a lui Florin Pastramă. „Un cuplu mai penibil rar mi-a fost dat să văd”

Pe Facebook, Magda Vasiliu a transmis un mesaj după ce i-a văzut pe Brigitte Sfăt și pe actualul ei partener de viață, Florin Pastramă, într-o emisiune la TV. Aceasta a fost surprinsă neplăcut de ceea ce a văzut.

„”Hai, fă! Hai, hai în apă, fă!” Asta l-am auzit azi pe un individ, Pastramă, chemând-o în apa Mării Negre pe Brigitte Sfăt, care chicotea flatată cumva de atenția iubitului/soțului (n-am înțeles exact). Era în emisiunea lui Măruță…

Am ajuns să văd imaginile astea, care vă spun sincer că m-au marcat iremediabil și profund, doar pentru că nu m-am putut dezlipi de TV. Știu, e greșit, e nasol, dar, așa a fost… Un cuplu mai stupid, mai ireal, mai penibil, rar mi-a fost dat să văd…. Povesteau cum draperiile au costat 200 de milioane, cum ceștile de cafea vreo 4.000 de euro… Eu urmăream în stare de șoc. Și am văzut multe de a lungul timpului…

Continuăm să repet, cu riscul de a-l plictisi/enerva pe Cosmin Stoian, că „oamenii ăștia chiar există”… cred că încercam să mă conving pe mine însămi că-s reali… Când, ușor-ușor, mi-am revenit din șoc, am schimbat canalul și am dat de avocata lui Mazăre. Alt șoc! Și am început iar să mi spun”oamenii ăștia chiar există”…

Acum sunt bine. Am depășit șocul. Am depășit lehamitea și stupoarea… sunt ok. Până la meciul de mâine nu mă mai uit la tv . Asta că să fiu sigură că nu pățesc nimic și pot vedea liniștită România-Germania….Dar, oamenii chiar există…”, a comentat Magda Vasiliu.

