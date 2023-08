Magdalena Chihaia, primele declarații despre relația cu Dinu Maxer. „Da, suntem iubiți! Da, suntem împreună”

Coregrafa și profesoara de dans Magdalena Chihaia a confirmat relația cu Dinu Maxer după ce a fost surprinsă în compania acestuia. „Da, suntem iubiți! Da, suntem împreună. Momentan nu dorim să vorbim despre acest lucru”, a spus Magda pentru Click.

Ce spunea Dinu Maxer zilele trecute

„Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum.

Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele. Am decis amândoi să nu mai declar nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”, a declarat recent Dinu Maxer, conform Cancan.

Dinu Maxer, detalii despre intervențiile estetice

În vârstă de aproape 50 de ani, Dinu Maxer și-a dorit să aibă un chip luminos, fără riduri de expresie, așa că a apelat la ajutorul medicilor esteticieni.

Încă de când forma un cuplu cu Deea Maxer, care e mai tânără decât el cu aproximativ 15 ani, Dinu Maxer a mers la estetician. „Am făcut patru implanturi de păr până în prezent. Am făcut o blefaroplastie, de care sunt foarte mulțumit. Mă uit în oglindă și nu-mi vine să cred! Nici la 20 de ani nu arătam așa fresh.

Recomandări Al treilea război mondial se va duce cu viruși informatici și boli infecțioase, prezice un fizician american. „Spitalele vor fi cele mai lovite”

Nu mai am niciun rid, au dispărut. Ca bărbat să te lauzi cu asta nu e ok. Când mă uit însă în oglinda și văd diferența și îl văd pe Dinu de acum 10 ani, trebuie să recunosc că-i sfătuiesc și pe alții să facă la fel. Am făcut o blefaroplastie, mi-am ajustat pleoapele, cearcănele, puțin botox în frunte, puțin acid hialuronic”, a dezvăluit el în urmă cu câteva luni.

După declarațiile făcute de Dinu Maxer, unii fani l-au apreciat pentru sinceritatea lui, în schimb alții l-au criticat pentru că s-a lăsat pe mâna medicului estetician. Acum, el explică de ce și-a făcut toate intervențiile. „Eu sunt adeptul tratamentelor estetice care tratează o problemă reală.

Eu aveam niște sprâncene de Stan și Bran! Să înțeleagă lumea că eu din acest motiv am apelat la botox. Am vrut să nu mi se mai vadă nici ridurile de expresie. Am făcut în locurile în care nu s-a prins prima dată. Putem să le explicăm oamenilor că nu trebuie neapărat să ai frunte de tractorist! N-ai cum să arăți așa atâta timp cât există medicina estetică!”, a declarat Dinu Maxer pentru Click.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro De ce să pui vin roșu în bulion. Trucul pe care gospodinele îl folosesc de zeci de ani

Viva.ro Ioana Tufaru, în lacrimi la mormântul mamei sale, Anda Călugăreanu! Gestul neașteptat pe care l-a făcut la cimitir

AVANTAJE.RO Alexandra Dinu și Bobby Păunescu, din nou împreună. Unde își petrec vacanța

FANATIK.RO Care este cel mai bun îngrășământ natural pentru trandafiri. Folosește-l și vei avea cele mai frumoase flori

Știrileprotv.ro Apariție rară pe plajă, în Eforie Nord. „Nu este un animal foarte prietenos cu omul”. Imagini virale

Observatornews.ro Jandarmul care i-a pus la punct pe scandalagiii din Costinești a fost în Legiunea Străină și e fost rugbyst

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro 'Am văzut suferința în toate formele ei'. Instanța a decis ce se întâmplă cu fetele Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu