Mihai Gâdea, unul dintre cei mai influenți și vizibili oameni de televiziune din România, a vorbit deschis despre cariera sa, bani și alegeri profesionale în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Realizatorul „Sinteza zilei” a oferit detalii rare despre salariul său de la Antena 3 și a explicat ce rol a jucat, de fapt, componenta financiară în parcursul său profesional.

Începând cu 14 mai 2010, Mihai Gâdea ocupă funcția de CEO al postului Antena 3, după ce anterior a condus Antena 2. În paralel, el a rămas una dintre figurile centrale ale trustului, fiind prezentatorul uneia dintre cele mai urmărite emisiuni de analiză politică din România. Drumul său în televiziune a început însă mult mai devreme: între 2002 și 2004 a fost realizator de programe la Realitatea TV, iar între 2004 și 2005 a lucrat la Antena 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Vorbind despre salariul său, Mihai Gâdea a subliniat că în cadrul Antena 3 există un echilibru între generozitate și corectitudine economică. El a explicat că nu a fost nevoit să poarte negocieri constante pentru partea financiară, lucru pe care îl vede ca pe un semn clar de respect și încredere reciprocă între el și conducerea postului. Din punctul său de vedere, acest aspect a contat mai mult decât valoarea concretă a remunerației.

„Lucrurile stau în felul următor. Eu, oricât ar putea să pară asta de bizar, nu am avut o discuție despre salariul meu sau despre veniturile mele niciodată cu patronatul.

De când am intrat pe acea ușă, am întrebat care este oferta, iar oferta care a venit a fost X. Nu am plecat pentru bani, nu m-am dus la Antena pentru bani. Niciodată ulterior nu am discutat despre bani.

De fiecare dată a mai venit câte un contract sau câte o anexă. Asta cred că știe toată lumea care lucrează la noi, în trust. Există generozitate, dar, în același timp, există un principiu: să fim corecți, economic și sub toate aspectele. Nu am de ce să mă plâng, iar faptul că nu au existat aceste discuții vorbește foarte mult despre relația de încredere și de respect reciproc”, a spus Mihai Gâdea, la „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

„Nu fac pentru bani ceea ce fac”

Jurnalistul a mărturisit că banii nu au reprezentat niciodată motorul deciziilor sale profesionale. De-a lungul anilor, ar fi avut posibilitatea să câștige sume mult mai mari dacă ar fi acceptat oferte din alte părți. Mai mult, a recunoscut că au existat tentative clare de a fi atras cu propuneri financiare consistente, însă a ales să rămână fidel proiectelor în care credea.

„Nu fac pentru bani ceea ce fac. Probabil că aș fi putut să fac mai mulți bani plecând în altă parte, lucrând la alte posturi. S-a încercat să fiu cumpărat cu geanta de bani, mare, doar ca să mă duc în altă parte. Nu banii sunt cei care m-au motivat pe mine.

Cred că meseria în sine mă motivează, poate cea mai frumoasă din lume. E important să spui lucrurile în care crezi, să încerci să schimbi câte ceva prin ceea ce faci tu”, a concluzionat Mihai Gâdea.

Pentru Mihai Gâdea, adevărata motivație vine din meseria pe care o practică. El consideră televiziunea și jurnalismul drept unele dintre cele mai frumoase profesii și spune că satisfacția de a fi relevant, de a informa și de a influența dezbaterea publică este mult mai importantă decât orice câștig material.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE