Întreaga scenă ar fi avut loc, potrivit informațiilor care au apărut pe internet, după încheierea filmărilor, pe străzile din Thailanda, dar și într-un magazin din acea zonă. Asta deoarece se spune că Marius Avram ar fi fost ispitit de Oana Monea la Insula Iubirii 2025, iar după terminarea emisiunii de la Antena 1, Maria Avram ar fi dat nas în nas cu ispita.

Nimeni nu a confirmat până acum cele întâmplate, însă Maria Avram a făcut un live pe TikTok în care a vorbit mai multe lucruri atât despre ea, cât și despre ce s-a întâmplat la Insula Iubirii 2025. Iar concurenta este prima care recunoaște că ar fi avut loc o altercație între ea și o ispită, însă nu oferă numele acesteia.

„O să ies la final de emisiune. A existat, într-adevăr, o altercație între mine și una dintre ispitele din acest sezon. Însă voi ieși public la final de sezon și voi spune cu lux de amănunte ce s-a întâmplat, pentru că nu vreau să creadă oamenii că sunt vreo persoană agresivă. Nu sunt o persoană agresivă! Din contră, sunt foarte pașnică și cei care mă cunoașteți știți foarte bine despre ce este vorba. Însă, dacă sunt provocată, și într-un mod urât, mai ales dacă sunt rănită, cu siguranță voi reacționa”, a spus Maria Avram pe celebra platformă online.

Bucata din live-ul ei în care vorbește despre altercația cu ispita a fost preluată de alte pagini de TikTok, astfel că tot ceea ce a spus cea care la Insula Iubirii 2025 a ajuns alături de Marius Avram, soțul ei, s-a viralizat rapid în mediul online.

„Maria de la Insula Iubirii recunoaște public despre «altercația» ce a fost între ea și ispita Oana Monea”, sunt cuvintele care apare scrise peste clipul video de pe celebra platformă online.

În doar două zile de când a fost postat pe TikTok, clipul video a adunat peste 340.000 de vizualizări, aproximativ 13.000 de aprecieri și câteva zeci de comentarii.

„Soțul e vinovat, nu ispita. Provocări sunt la tot drumul. La el e problema, deci pe el pedepsește-l” și „Asta e datoria ispitei… să ispitească” sunt doar câteva dintre mesajele pe care fanii le-au lăsat pentru Maria Avram pe internet, în dreptul videoclipului.

