Anul trecut, Maria Buză povestea că a avut pierderi fianciare cu restaurantele, fiind țepuită cu mii de euro de un șef de sală, căruia îi lăsase niște bani să-i dea altei persoane. Așa a constatat pe propria piele că nu e floare la ureche să conduci două localuri, deși se ocupa de ele împreună cu soțul său.

Maria Buză a rămas momentan doar cu restaurantul din București

Între timp, situația s-a schimbat. „Mai există unul singur, în București, s-a încheiat contractul pe Litoral anul trecut. Pentru plajă și restaurant a fost un contract pentru doi ani, care s-a încheiat și asta a fost. Nu era cazul să continui, sunt afaceri foarte grele, lucruri de care trebuie să te ocupi îndeaproape, să ai în jurul tău oameni pe care să te poți baza și să reușești să ai cât mai puține griji, pentru că ele vor fi oricum.

Este un lucru foarte greu, am experimentat această idee de a conduce o afacere în domeniul alimentar și este foarte greu, cu multe responsabilități. Am descoperit cât de greu e să lucrezi cu oamenii și cât de frumoasă este meseria pe care o am eu, de fapt. La ea vreau să mă întorc. Sper în toamna asta, anul acesta, să renunț și la restaurantul din București, pentru că am neglijat actoria și îmi pare foarte rău, pot spune că este un timp pierdut, dar nu un timp în care să nu fi învățat ceva”, a declarat, pentru Libertatea, Maria Buză.

Maria Buză va juca în spectacolele Teatrului Elisabeta, care pe timpul verii, au loc în stațiunea Jupiter Foto: Sorin Cioponea

Fanii actriței o pot vedea vara aceasta în spectacolele de la Teatrul Elisabeta – ”Boeing Boeing” și ”Dezbracă-te, vreau să îți vorbesc!”, care se joacă până în toamnă pe Litoral, în stațiunea Jupiter.

Actrița susține că afacerile în care intrase nu i-au adus beneficii financiare, din contră!

”Dacă merita, probabil că efortul și grijile, toate strădaniile mele ar fi dus mai departe activitatea. Dar atât timp cât nici financiar nu ești satisfăcut și nu ai nici o altă mulțumire, nu merită”, a precizat Maria Buză.

De ce nu e distribuită în seriale românești: „Nu fac parte din găștile respective”

Cândva o prezență constantă pe micul ecran, actrița a ieșit din cărți de ceva vreme, ultimul proiect în care a fost cooptată fiind emisiunea de divertisment „Te cunosc de undeva!”. „Da, este o reformă în televiziunile noastre, în emisiuni au vrut un suflu nou, mult tineret și cred că acesta este și unul din motivele pentru care, să zicem, nu mai sunt atât de prezentă”, ne-a spus Maria Buză.

Maria Buză era o prezență constantă pe micul ecran

Deși PRO TV și Antena 1 revin în toamnă cu două producții românești – sezonul doi din „Vlad” și noul serial „Sacrificiul” -, celebra actriță nu și-a găsit loc în distribuția lor. Explicația ne-a oferit-o chiar ea: „Nu fac parte din găștile respective, sunt niște grupuri, gășculițe, prietenii din care nu fac parte. E clar, simplu și la obiect”.

