„Va fi white party pentru toată lumea. Toate detaliile sunt puse la punct, mai rămâne să aranjăm mesele cu o lună înainte, să primim toate confirmările şi cam asta este, aşteptăm cu drag petrecerea. Va fi în aer liber la Monato, locaţia lui Gabi Bădălău. Este o locaţie superbă, eu mi-am dorit foarte mult să facem acolo pentru că îmi doream ca nunta să fie în aer liber.

Şi atunci, a fost singura locaţie care permite acest lucru şi care are şi un peisaj frumos. Totul e aranjat foarte frumos acolo, este plin de plante. Cumva, întreaga nuntă a fost stabilită în funcţie de disponibilitatea acestei locaţii, de aceea va fi într-o zi de vineri, în postul Sfintei Mării.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Doar că noi vom face atunci strict petrecerea, fiind singura zi disponibilă. Este şi perioada în care surorile noastre care stau în Italia, ar putea să vină, fiind perioadă de concedii. Am încercat să facem în aşa fel încât să vină toată lumea. De aceea am pus nunta vinerea, într-o zi de post.

Recomandări Ce este „Rașismul” și de ce unii dintre cercetătorii de la Kiev se opun Parlamentului propriei țări

Cununia civilă şi cununia religioasă nu vor avea loc atunci. Atunci vom face doar petrecerea. Cununiile le vom face clar înainte, nu ştiu exact cu cât timp, nici nu ne-am organizat pe tema asta”, a declarat Maria Constantin pentru Fanatik.

Maria Constantin a decis ca la biserică să meargă doar ea cu soțul și nașii lor. „Nu vom face petrecere, nu vom face nimic. Vom merge doar noi şi cu naşii la starea civilă, iar mai apoi la biserică.

Nici măcar nu voi chema fotografi sau cameramani. De obicei filmările astea nu consider că sunt atât de importante, tot timpul treci peste ele atunci când te uiţi la filmări şi nu are sens. Nu îmi doresc neapărat să am amintiri de acolo. Le vom face singuri, împreună cu naşii şi cam atât.

Aşa nu va fi nici obositor pentru noi pentru că nu vom fi nevoiţi să ne trezim atât de dimineaţă. Plus de asta, noi avem şi foarte mulţi invitaţi din afara Bucureştiului şi atunci ar fi trebuit să-i chemăm pe toţi, să colindăm prin tot Bucureştiul şi chiar nu avea sens. Varianta asta ni s-a părut cea mai bună”, a mai adăugat artista.

Playtech.ro Gestul făcut de Harry în faţa tatălui său la încoronare. Imaginile au apărut abia acum. Ce lovitură!

Viva.ro Soția lui Adrian Pintea rupe tăcerea, la 16 ani de la moartea actorului. Ce a dezvăluit acum despre cauza morții: 'Era de-a dreptul mutilat'

TVMANIA.RO Iulia Albu participă la America Express 2024. Cu cine va face pereche. EXCLUSIV

FANATIK.RO Textul lui Rareș Prisăcariu de la Românii au talent, desființat: “Arată incultura părinților, juraților și celor de acasă!”

Știrileprotv.ro Insula din Europa lovită de cutremure misterioase. Undele provin dintr-o „sursă necunoscută”

Observatornews.ro "Este un masacru, jumătate din autobuz este sub camion". TIR românesc, accident cu un mort și zeci de răniți pe o autostradă din Slovacia

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Ce se va întâmpla cu banii câștigați de Rareș Prisacariu la Românii au talent. Anunțul făcut de părinți