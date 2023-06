Cine este Maria Țăpușă

Maria Ţăpuşă a luat primul contact cu actoria încă din clasa a 9-a, când a fost cooptată în trupa de teatru pentru liceeni. Anul acesta împlineşte patru ani de când împreună trupa construieşte spectacole cu care mai apoi merge a festivaluri în întrega ţară şi unde a câştigat premii pentru interpretare („Cea mai bună interpretare feminină în rol secundar” la Festivalul de teatru Okaua 2021, „Premiul pentru cel mai bun one woman show” – Festivalul de teatru ID fest 2021 şi la Festivalul Victory of art şi altele). În paralel, Maria s-a lansat în urmă cu 2 ani şi jumătate în modelling, reuşind până acest moment să colaboreze cu multe branduri de succes. De asemenea, a apărut în videoclipurile Irinei Rimes, Minelli, Mario Fresh & Juno şi Jean Gavril.

În comedia romantică de la Antena 1, adaptare după producţia turcească Room 309, telespectatorii o vor putea urmări pe Maria în rolul Marei Georgescu, sora mai mică a protagonistei. Fire pragmatică şi docilă, imediat după ce a absolvit liceul a rămas să o ajute pe mama ei cu afacerea online. Din cauza neajunsurilor cu care s-a confruntat, e convinsă că trebuie să îşi găsească un bărbat cu bani, dar va ajunge să descopere dragostea adevărată atunci când se aştepta mai puţin.

Recomandări Stăpânul banilor în pandemie, Adrian Ionel, fostul șef al Unifarm, scapă de închisoare

„Pot spune că încă de la început m-am „împrietenit” foarte bine cu Mara, e într-adevăr o onoare pentru mine să fiu eu cea care îi dă viaţă acestui personaj. Micile asemănări dintre noi mi-au uşurat munca în mod considerabil, amândouă având o înclinaţie către artă, un caracter libertin şi o curiozitate fără margini. Ceea ce a reprezentat o provocare pentru mine a fost redarea defectelor ei şi nu pentru că mie îmi lipsesc, ci pentru că acestea diferă între ele de la cer la pământ. În ceea ce priveşte implicarea mea în acest proiect, aş vrea să mă declar încă o dată absolut onorată că pot să iau parte la crearea unei poveşti atât de savuroase şi de palpitante, alături de o echipă atât de frumoasă, muncitoare şi deopotrivă amuzantă. Acest proiect înseamnă enorm pentru mine, deoarece joacă un rol important în evoluţia carierei mele, dar şi pentru că am legat conexiuni cu oameni frumoşi de la care am de învăţat mult de acum înainte”, a declarat Maria Ţăpuşă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări Nicolae Ciucă, noul președinte al Senatului, și-a făcut cruce după primul contact cu senatoarea Diana Șoșoacă. El nu a votat vreo lege de 600 de zile

Cine este Cristian Neacșu

Alături de ea, revine pe micile ecrane şi actorul Cristian Neacşu. Absolvent al Universităţii Hyperion la clasa prof.univ. Maia Morgenstern, Cristian şi-a început activitatea artistică la Teatrul Podul, cu roluri importante în spectacole semnate Cristina Bilciu, dar şi colaborator al Teatrului Masca, unde a jucat în spectacole ce poartă semnăturile lui Michele Modesto Casarin şi Mihai Mălaimare şi al Teatrului Stela Popescu unde le-a dat viaţă lui Eliabar (Hoţul de mărgăritare), Hansel (Revolta poveştilor), Pavel (Femeia, eterna poveste), Fiul şi Egon (Barbă albastră) şi John (Cock). Mai mult, Cristian şi-a completat activitatea în domeniul artistic și în afara scenei fiind regizor de dublaj pe proiect la Audio Design Digital Art. Totodată, încă de la vârsta de 18 ani, Cristian Neacşu este actor de dublaj, putând fi urmărit în rolul lui Sughit (How to train your dragon), Guy (Familia Croods), Jonathan (Hotel Transilvania), Blue (Rio) sau Jack Ryan (Tom Clancy’s Jack Ryan).

În „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, Cristian va juca rolul lui Marius Roşu, şoferul protagonistului, Victor (Matei Negrescu), un tânăr dintr-o familie modestă, care deşi avea potenţial, nu s-a ţinut de şcoală, aşa că a ajuns şofer. Ţine foarte tare la Victor, pe care îl consideră prietenul lui cel mai bun şi totodată e omul bun la toate. Atunci când se îndrăgosteşte, condiţia lui socială este cea care îl determină să nu facă un pas mai departe.

Recomandări INTERVIU. Studiu tulburător, pe durata a 24 de ani, despre efectele abandonului copiilor români

„Marius nu este doar şoferul lui Victor. El este şi prietenul lui, mâna lui dreaptă, cât şi omul care e gata să îl scoată pe Victor din orice situaţie neplăcută. Nu este foarte cult , dar este street smart. E isteţ, dar nu s-a omorât el cu şcoala. Îmi place tipul. E loial şi mereu găseşte o cale să iasă din bucluc. Până se întâlneşte cu Mara. Atunci sar scântei. Mi-am dorit încă de la casting să fac parte din distribuţie. Am făcut mult teatru, am filmat pentru diverse proiecte, dar nu am avut la tv un personaj care să evolueze treptat şi să se dezvolte atât de mult. Îmi place mult proiectul şi sunt sigur că o să fie un serial care o să le placă oamenilor. Nu are cum să fie altfel. Scenariul e savuros, echipa e foarte plăcută şi actorii sunt foarte tari. Nu lipseşte nimic. Lasă-mă, îmi place! Camera 609 o să fie show!”, mărturiseşte Cristian Neacşu.

Distribuția serialului este una de excepție și va continua să fie anunţată în perioada următoare. Nume consacrate din teatru, film și televiziune, actori care nu au mai apărut demul pe micile ecrane, dar și nume noi, vor face deliciul telespectatorilor. Filmările pentru „Lasă-mă, îmi place! Camera 609” sunt în plină desfăşurare, în paralel cu filmările pentru cel de-al doilea sezon al proiectului „Lia – Sotia soţului meu”, iar ambele vor putea fi urmărite în această toamnă, la Antena 1.

Playtech.ro Cine este soția lui Marcel Ciolacu. Viitorul premier și partenera lui locuiesc separat

Viva.ro Care au fost primele cuvinte rostite de Dana Roba, după ce s-a trezit din comă: 'Vorbește. Ne-a întrebat...'

Libertateapentrufemei.ro Lavinia Petrea, imagine rară cu soțul procuror: «Tânăr și frumos». Poze unice de la nunta lor

FANATIK.RO Satul în care străzile sunt construite pe casele oamenilor. Accesul vehiculelor cu motor este interzis în localitate

Știrileprotv.ro „Era viața lor. Să i-o salveze Dumnezeu!”. O mamă și-a călcat din greșeală fetița de 7 ani cu mașina, în Argeș

Observatornews.ro 33 de ani de durere. Drama trăită de Ileana, femeia al cărei fiu de 12 ani a fost ucis la Revoluţie. Sătulă de umilinţă, şi-a dat foc în Poiana Braşov

Orangesport.ro Controversă! Jucătoarele din naţionala Suediei, obligate să-şi arate organele genitale pentru a dovedi că sunt femei. Dezvăluirea, făcută de fosta fotbalistă Nilla Fischer

Unica.ro 'Anunț populația că o cunosc pe Monica. Vom fi răzbunați'. Dana Budeanu, reacție ironică după ce Valeriu Gheorghiță a fost surprins în jacuzzi cu Bîrlădeanu