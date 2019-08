Mariah Carey ar urma să apară într-o campanie publicitară ce ar debuta de Crăciun. Dacă va accepta propunerea Walkers Crisps, cântăreața va primi o sumă mai mare decât cea primită de toate membrele trupei Spice Girls la un loc, potrivit metro.co.uk.

Pentru 10 milioane de euro, vedeta ar trebui să apară într-o reclamă în care să interpreteze una dintre cele mai populare melodii din toate timpurile: „All I Want For Christmas”.

Mariah Carey este o cântăreaţă americană cunoscută pentru piese precum „Without You”, „Hero”, „All I Want For Christmas Is You” şi „We Belong Together”.

