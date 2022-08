În urmă cu doi ani, ea s-a despărțit de iubitul italian cu care a avut o relație mai mult timp, iar acum și-a găsit un nou partener. Mariana Moculescu a făcut primele declarații despre cel care i-a furat inima. Bărbatul este jumătate român și jumătate venezuelan. Fosta soție a lui Horia Moculescu a ținut să precizeze că actualul iubit este foarte bogat și că banii îi are încă de pe vremea lui Ceaușescu.

„Este jumătate român după mamă și jumătate este venezuelan. Are afaceri în Mexic și locuințe, și în mai multe țări, și în Franța, și prin Africa, am înțeles.

Este o persoană cu foarte mulți bani de pe vremea lui Ceaușescu, din familie bogată, deci nu s-a străduit el. Iată! Să învățăm! Una este să faci bani prin tine însuți, muncind și devenind bogat, și alta este să te trezești într-o familie bogată.

De fapt, se repetă istoria în cazul meu, pentru că eu l-am cunoscut pe italian tot așa, cu 18 case moștenite de la taică-su și maică-sa. Doamne, ce bine e să fii așa!”, a spus Mariana Moculescu la Antena Stars, scrie Spynews.

„Am cunoscut la viața mea foarte mulți bărbați și e greu să mă mai atragă un bărbat”

Pe actualul partener, ea l-a cunoscut prin intermediul unei prietene și a fost atrasă de el încă din prima clipă. Mariana susține că nu a mai fost niciodată atât de atrasă de un bărbat cum este de această dată.

„De doi ani de zile m-am despărțit de italian și am mai întâlnit bărbați, nu pot să neg, dar acum câteva zile mi-a apărut un tip în jurul vârstei mele. Prin intermediul unei prietene l-am cunoscut. Discutând așa, una alta, la final ne-am despărțit cu pupici, bezele. După am început să mă gândesc foarte mult la el. (…) Și i-am spus chestia asta după mai multe zile, într-un anumit context pe WhatsApp, și mi-a zis „nu te cred, babe”. (…) Acea scânteie a avut loc. Mi-a rămas în minte, chestie care nu se întâmplă. Am început să mă gândesc la el și să mă atragă. Foarte greu mă atrage pe mine un bărbat, pentru că am cunoscut la viața mea foarte mulți bărbați și e greu să mă mai atragă un bărbat”, a dezvăluit Mariana Moculescu, la Antena Stars.

