Mariana Moculescu s-a căsătorit în anul 1989 cu celebrul compozitor Horia Moculescu, însă, în anul 2000 au decis să se despartă. Cei doi au acum o fiică, pe Nidia, în vârstă acum de 32 de ani.

„Vreau să renunț la numele Moculescu, gata! Am vorbit cu un avocat, dar, din păcate, este foarte dificil pentru mine de înfăptuit acest lucru. Numele ăsta mi-a adus o energie negativă, duhuri necurate, probleme și mari pierderi.

Mi-a purtat doar ghinion, un blestem! Am luat hotărârea de a reveni la numele anterior de familie. Știu că este de umblat mult și de depus multe documente, plus schimbarea tuturor documentelor pe care le dețin în momentul de față. Voi reveni la numele anterior cu toate că eu am fost căsătorită și am o fiică în cadrul căsătoriei”, a declarat Mariana Moculescu, pentru Click!

Horia Moculescu reacționează la acuzațiile aduse de fosta soție

Pe rețelele de socializare, Mariana Moculescu a postat mai multe mesaje dure, unde îl acuză pe fostul ei soț de mai multe lucruri. Ea susține că Horia Moculescu nu ar fi participat cu nimic la creșterea fiicei lor, Nidia, cât timp aceasta a stat în casa bunicilor din Galați.

„Este o chestiune de acum 20 de ani. Nu s-a întâmplat nimic recent, nu am mai văzut-o pe Mariana de vreo câteva luni. Ultima întâlnire a fost una ok, foarte civilizată, nu înțeleg ce se întâmplă cu ea”, a declarat Horia Moculescu pentru Spynews.ro.

Mariana și Horia Moculescu au divorțat în urmă cu 26 de ani, în anul 1997. Cei doi păreau că au îngropat securea războiului, mai ales că relația lor după despărțire a fost mereu tensionată.

