Viața simplă a unei actrițe complexe

James Haspiel, un prieten apropiat al actriței și autor al mai multor cărți despre ea, a povestit într-un interviu amănunte despre viața ascunsă a divei: „Venise la New York pentru filmările «The Seven Year Itch.» Era cazată la hotelul St. Regis. Sute de oameni o așteptau să o vadă. Marilyn semna autografe, poza pentru fotografii, iar apoi se întorcea la hotel. Eu eram unul dintre acei fani tineri care au devenit prieteni devotați.”

În cei opt ani de prietenie, Haspiel a descoperit că „Marilyn Monroe nu exista de fapt. Era ca un costum de Halloween – îl îmbrăca uneori, apoi îl scotea. În esență, era doar Norma Jeane.”

Marilyn, conștientă de faima sa, lupta pentru propriile dorințe. „Era determinată să-și atingă scopurile. A refuzat să cedeze și a petrecut un an la New York pentru a scăpa de presiunile Hollywoodului” spune Haspiel, într-un interviu pentru New York Post.

Apartamentul ei de pe strada 57 reflecta simplitatea: „Totul era alb – covorul, mobilierul. Avea o bucătărie minusculă, un dormitor și un tablou cu Abraham Lincoln deasupra patului. Totul era discret.”

Primele controverse

Haspiel își amintește momentele în care Marilyn se transforma în fața fanilor: „Într-o seară, purta pantofi fără toc și discuta cu vecinii. În câteva minute, zâmbetul ei s-a schimbat, privirea s-a transformat, iar vocea ei a devenit cea a lui Marilyn Monroe. Pentru ei, devenea acea persoană.”

Unul dintre cele mai mari zvonuri despre Marilyn este relația ei cu Robert Kennedy. Haspiel dezminte: „Nu cred că a avut o aventură cu el. I-a spus maseurului Ralph Roberts că nu era genul ei. Chiar a spus: «Nu m-aș combina niciodată cu el.»”

Lupta cu anxietatea

Lee Strasberg, mentorul său de la Actors Studio, descrie fragilitatea emoțională a actriței: „Succesul a avut prețul său. Mergea la terapie psihiatrică de cinci ori pe săptămână. Anxietatea o măcina. Filmele ei au generat 200 de milioane de dolari, dar ea rămânea speriată. Era terorizată..”

Un episod emoționant povestit de Haspiel subliniază sensibilitatea lui Marilyn. „Într-un parc mic, a văzut doi băieți capturând porumbei pentru a-i vinde măcelarului. A plătit pentru porumbei și i-a eliberat. Plângea în hohote. Marilyn avea o inimă mare..”

În ciuda faimei și succesului, Marilyn nu a avut niciodată ocazia să evadeze din lumina reflectoarelor. Povestea ei rămâne vie, iar mărturiile despre ea continuă să fascineze generații.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE