Un salariu mai mare i-ar face pe magistrați imuni presiunilor

În scrisoare, Asociația subliniază că veniturile magistraților trebuie să reflecte importanța și complexitatea rolului lor într-un stat de drept. „Remunerarea magistraților trebuie să fie stabilită conform rolului și responsabilităților pe care le au aceștia și să aibă un nivel suficient de ridicat pentru a-i face imuni la orice presiune menită să influențeze deciziile”, se arată în document. Judecătorii mai susțin că singura echivalare adecvată ar fi cu indemnizațiile demnitarilor sau ale înalților funcționari publici, pentru a reflecta echilibrul puterilor în stat.

Magistrații se plâng că vor avea salarii mai mici decât președintele Senatului: „Este greu de acceptat”

Un punct central al nemulțumirilor îl reprezintă propunerile din Anexa nr. V a noii legi, care, potrivit judecătorilor, ar crea dezechilibre semnificative în ierarhia funcțiilor publice. Spre exemplu, un judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) cu vechime de peste 20 de ani ar avea un coeficient salarial de 5,50, mai mic decât cel al unui senator sau deputat (6,00) și semnificativ sub nivelul Președintelui Senatului sau al Camerei Deputaților (7,50). „Este greu de acceptat ca președintele ÎCCJ să fie salarizat sub nivelul unui parlamentar sau al conducătorilor puterilor legislative sau executive”, notează asociația.

Magistrații se plâng că diminuarea salariilor va scădea calitatea actului de justiție și va afecta independența lor

Judecătorii avertizează că o salarizare necorespunzătoare ar putea afecta grav independența justiției.„Fără o recalibrare serioasă a acestor coeficienți, se perpetuează o subordonare financiară și simbolică a puterii judecătorești, ceea ce contravine logicii unui stat de drept bazat pe separarea și echilibrul real al puterilor”, precizează Forumul Judecătorilor.

Situația devine și mai gravă în comparație cu alte funcții publice: coeficienții salariali ai unor demnitari sau oficiali din alte domenii sunt mai mari decât cei ai magistraților ÎCCJ, ceea ce accentuează disproporția.

Asociația atrage atenția că plafonarea grilelor de salarizare la o vechime de maximum 20 de ani va afecta serios calitatea actului de justiție. „Magistrații cu vechime între 20 și 40 de ani sunt obligați să activeze sub auspiciile aceleiași grile de salarizare, fără nicio indexare legată de acumularea de expertiză juridică. Aceasta elimină un stimulent firesc pentru progresul profesional și poate conduce la demotivare”, explică judecătorii. De asemenea, lipsa unei remunerații adecvate pentru cei aflați la apogeul carierei riscă să genereze surmenaj și scăderea calității deciziilor judiciare, ceea ce afectează direct justițiabilii.

Apel la respectarea standardelor internaționale

Asociația Forumul Judecătorilor amintește că principiile europene și internaționale subliniază necesitatea unei salarizări corespunzătoare pentru magistrați. Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit că nivelul remunerației trebuie să fie suficient de ridicat pentru a asigura independența economică și protecția împotriva corupției. „Conform jurisprudenței CJUE, orice reducere a remunerației magistraților poate fi justificată doar în contextul unei reduceri generale a salariilor funcționarilor publici, ceea ce nu este cazul în noua lege a salarizării”, se precizează în scrisoare.

Forumul Judecătorilor solicită reformarea cadrului legal astfel încât salarizarea să reflecte rolul crucial al magistraților în menținerea statului de drept, evitând astfel o posibilă destabilizare a sistemului judiciar.

Și CSM acuză „soluții absurde”

Concomitent, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) acuză că noua lege reduce veniturile magistraților și „vor submina definitiv funcţionarea justiţiei”.

Consiliul susţine că proiectul legii salarizării unitare conţine prevederi care „diminuează cu mult veniturile magistraţilor şi le plasează cu mult sub un nivel de venit corespunzător responsabilităţilor publice” pe care judecătorii şi procurorii le au.

