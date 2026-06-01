A renunțat la munca din depozit pentru viața pe camion

Meseria de șofer de camion este considerată una dintre cele mai dificile din domeniul transporturilor, din cauza programului imprevizibil, a orelor lungi petrecute pe șosea și a perioadelor de izolare.

În Spania, sectorul se confruntă cu o lipsă importantă de personal calificat.

Estimările arată că există un deficit de aproximativ 20.000-30.000 de șoferi de TIR, iar media de vârstă a celor care lucrează în domeniu este de aproape 47 de ani.

Andrea Fernández, o tânără de 26 de ani din Pontevedra, a decis să schimbe complet domeniul în care lucra. Tânăra muncea în depozitul unui magazin de fructe, îi vedea zilnic pe transportatorii care veneau să descarce marfa, iar curiozitatea pentru această meserie a determinat-o să își încerce norocul ca șoferiță de camion. Astăzi, Andrea călătorește prin toată Spania alături de camionul său și de câinele ei, Brugal.

„Trebuie să îți calculezi singur fiecare oră”

Tânăra de 26 de ani spune că unul dintre cele mai dificile aspecte ale meseriei este lipsa unui program fix, mai ales pentru șoferii care nu lucrează în ture stabilite de o companie.

„Dacă eu trebuie să încarc mâine la ora 9, trebuie să îmi calculez singură orele ca să plec de acasă la timp”, a explicat Andrea pentru publicația spaniolă AS.

Ea a mai povestit că întârzierile sunt frecvente, fie din cauza traficului, fie a timpilor de așteptare din centrele de încărcare și descărcare. „Am ajuns să aștept și cinci ore”, spune șoferița.

Andrea mărturisește că tehnologia i-a ajutat pe mulți șoferi să reducă sentimentul de izolare: „Majoritatea colegilor stăm în apeluri telefonice, facem glume și chiar ne inventăm propriile telenovele”.

Tânăra recunoaște că femeile sunt încă foarte puține în acest sector. În zona în care lucrează, spune că s-a întâlnit doar cu alte două șoferițe de camion. Cu toate astea, afirmă că nu s-a confruntat cu atitudini sexiste în mediul profesional. „Este chiar invers. Cred că faptul că sunt femeie este uneori un avantaj, pentru că mereu există cineva dispus să te ajute”, a mai spus șoferița de TIR.

Cât câștigă un șofer de TIR în Spania

Un șofer de TIR în Spania câștigă un salariu de bază între 1.300 și 1.500 de euro pe lună, la care se adaugă diurne și bonusuri legate de distanță și orele lucrate, astfel venitul total poate ajunge în jur de 2.000 de euro sau mai mult lunar. În unele situații, șoferii cu experiență sau care efectuează trasee internaționale pot câștiga până la 2.500 – 3.000 de euro net pe lună.

Salariul oferit pentru șoferi variază în funcție de firmă, regiune și tipul de transport, iar diurnele nu sunt supuse contribuțiilor sociale, reprezentând o parte importantă a veniturilor șoferilor.

În România, un șofer de camion care lucrează pe curse interne câștigă, în medie, între 4.500 și 7.000 de lei net pe lună, în timp ce șoferii care efectuează transporturi internaționale pot câștiga lunar între 9.000 și 15.000 de lei net, în funcție de experiență și condițiile de muncă.

