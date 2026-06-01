Trimisul lui Putin la Constanța a părăsit România

Consulul general al Rusiei la Constanța, Andrey Kosilin, a părăsit România după ce Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a declarat persona non grata.

Decizia a inclus închiderea Consulatului General Rus din Constanța și impunerea unui termen de 72 de ore pentru ca trimisul lui Putin să plece din țara noastră. După expulzarea consulului de la Constanța, Moscova a amenințat cu „măsuri de răspuns” autoritățile din România.

Consulul Rusiei la Constanța a fost declarat persoana non grata după incidentul cu drona de la Galați

MAE a explicat că măsura a fost luată ca răspuns la incidentul cu drona rusească din Galați. Reamintim că în cursul nopții dinspre joi spre vineri, o dronă rusească a ajuns din Ucraina în România și a căzut peste un loc din Galați, provocând un incendiu, iar două persoane au fost rănite.

Incidentul, care a generat îngrijorare la nivel național, a influențat poziția fermă a autorităților române împotriva Rusiei. Deși Vladimir Putin a negat că drona este rusească, ancheta din România a stabilit contrariul.

Traiectoria dronei s-ar fi modificat după ce aceasta a fost lovită de sistemele de apărare ucrainene și a intrat în spațiul aerian la României, iar după patru minute s-a oprit în camera tehnică a unui bloc din Galați, unde a provocat și un incendiu.

Andrey Kosilin a fost numit consul în 2023

Andrey Kosilin, numit consul general în ianuarie 2023, este absolvent al Universității de Stat din Moscova, specializat în Relații Internaționale.

Potrivit presei ruse, acesta activează în diplomație din 1991, deținând din 2012 rangul de consilier de clasa I. Înainte de mandatul său la Constanța, Kosilin a fost consilier superior în Ministerul rus de Externe și a ocupat funcții în Ambasada Rusiei din România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE