CNAS vrea să modifice regulile pentru decontarea tratamentelor bolnavilor cronici la privat

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) intenționează să modifice regulile privind decontarea serviciilor medicale pentru pacienții cu afecțiuni cronice tratați prin programele naționale de sănătate.

Conform unui proiect de ordin publicat în transparență decizională, serviciile medicale din sistemul privat vor fi decontate doar dacă spitalele publice nu dispun de capacitate suficientă.

Măsura, care vizează 16 programe naționale de sănătate, a fost detaliată de Profit.ro și Hotnews.ro și semnată de președintele CNAS, Horațiu Moldovan.

Ce schimbări ar putea apărea la decontarea tratamentelor bolnavilor cronici

În momentul de față, pacienții pot opta pentru tratament în sistemul public sau privat, cu condiția ca furnizorii privați să fie în contract cu CNAS și să dispună de fonduri pentru luna respectivă.

Proiectul de ordin propune, însă, ca accesul la servicii medicale private decontate să fie condiționat de lipsa locurilor libere în spitalele publice.

„Includerea furnizorilor privați de servicii medicale în programele naționale de sănătate curative se face exclusiv pentru serviciile medicale care exced capacității furnizorilor publici de servicii medicale”, precizează documentul.

Care sunt categoriile de pacienți și programe naționale afectate măsurile propuse de CNAS

Schimbările vor afecta două categorii de programe naționale:

Programe de sănătate curative pentru tratamente pe termen lung, precum:

Oncologie;

Diabet zaharat;

Boli neurologice;

Insuficiență renală cronică;

Boli rare;

Transplant de organe.

Programe curative pentru tratamente episodice, incluzând:

Boli cardiovasculare;

Terapia intensivă a insuficienței hepatice;

PET-CT;

Endometrioză.

CNAS susține că o formulă matematică de calcul va fi introdusă pentru a evalua mai exact capacitatea reală a furnizorilor de servicii medicale.

„Componenta subiectivă din evaluarea capacității reale a furnizorilor de servicii medicale este redusă, iar procesul de contractare devine mai transparent și mai predictibil”, a explicat Horațiu Moldovan.

Numărul de paturi disponibile din spitalele publice trebuie să fie monitorizat în permanență

În paralel, CNAS lucrează la o analiză detaliată privind numărul de paturi necesare în spitalele publice, în contextul inițiativei Ministerului Sănătății de a reduce paturile de spital cu 20% până în 2029.

„Există secții cu personal supradimensionat și performanțe scăzute, în timp ce alte domenii, unde cererea este ridicată, se confruntă cu lipsuri de personal.

Reducerea numărului de paturi trebuie corelată cu activitatea reală a spitalului și cu nevoile populației deservite. Nu dorim să închidem spitale, ci să adaptăm funcționarea acestora la realitate”, atrage atenția șeful CNAS.

Care este situația finanțării programului național de oncologie

Criticile recente legate de Institutul Oncologic București, unde pacienții oncologici au fost trimiși acasă pe motivul lipsei fondurilor, au fost respinse de Moldovan.

„La 31 martie exista un stoc de 811.020 lei, iar la 1 aprilie a fost încheiat un act adițional în valoare de 12.272.000 lei. În luna aprilie, consumul mediu lunar raportat de institut a fost de 11.185.160 lei, ceea ce arată că finanțarea acoperă necesarul”, a mai declarat el, potrivit surselor citate mai sus.

Horațiu Moldovan a subliniat că problema este legată de gestionarea fondurilor la nivelul unității, și nu de lipsa acestora.

Totuși, vestea bună este că pacienții cronici și oncologici beneficiază de plata integrală a salariului, începând de la 1 iunie 2026. Prima zi de concediu medical va fi din nou plătită pentru aceștia, după cum a anunțat Nicoleta Pauliuc, într-o postare pe Facebook.

