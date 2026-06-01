UPA, o organizație criminală care a masacrat polonezi

„Toate acțiunile noastre ar trebui întreprinse din perspectiva intereselor poloneze, iar interesul Poloniei este ca Ucraina să lupte împotriva Rusiei”, a declarat ministrul Tomasz Siemoniak la TVN24, comentând cererea de retragere a Ordinului Vulturul Alb președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, după ce acesta a oferit unei unități militare denumirea de „Eroii UPA”., relatează publicația poloneză RP.

UPA face referire la Armata Insurecțională Ucraineană, un subiect istoric extrem de sensibil în relațiile dintre Polonia și Ucraina.

Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atribuit denumirea onorifică de „Eroii UPA” unei unități militare de elită – Centrul de Operații Speciale „Nord”. UPA (Armata Insurecțională Ucraineană) este organizația responsabilă de Masacrul din Volânia, reprezentând crimele în masă comise împotriva civililor polonezi.

Între anii 1943 și 1945, naționaliștii ucraineni au orchestrat un genocid împotriva polonezilor din regiunile Volânia și Galiția de Est, acțiuni în urma cărora au fost uciși în jur de 100.000 de polonezi.

„Nu este pregătită să facă parte din familia europeană”

Șeful grupului parlamentar al Confederației, Grzegorz Płaczek, i-a solicitat președintelui Karol Nawrocki inițierea procedurii de retragere a Ordinului Vulturul Alb – cea mai înaltă distincție poloneză – acordat politicianului ucrainean în aprilie 2023 de către președintele de la acea vreme, Andrzej Duda, „în semn de recunoaștere a meritelor deosebite în aprofundarea relațiilor prietenești și multilaterale dintre Polonia și Ucraina”.

Președintele Karol Nawrocki a declarat că Zelenski „a demonstrat că Ucraina, din punct de vedere mental – prin glorificarea bandiților și ucigașilor din UPA –, nu este pregătită să facă parte din familia europeană”.

„Pe 8 iunie va avea loc o ședință a consiliului Ordinului Vulturul Alb și am propus ca unul dintre punctele de pe ordinea de zi să fie retragerea decorației președintelui Zelenski”, a informat acesta.

Zelenski glorifică UPA

Ar trebui să i se retragă lui Volodimir Zelenski Ordinul Vulturul Alb? Întrebat despre acest lucru luni, ministrul Tomasz Siemoniak, coordonatorul serviciilor speciale, a declarat la TVN24 că acțiunea președintelui Ucrainei este inacceptabilă.

„Faptul că UPA, o organizație criminală responsabilă pentru uciderea polonezilor în Volânia, este onorată în vreun fel, este absolut fatal”, a subliniat el.

„Pe de altă parte, ar trebui să întreprindem toate acțiunile din perspectiva intereselor poloneze, iar interesul Poloniei este ca Ucraina să lupte împotriva Rusiei”, a adăugat ministrul.

O analiză la rece

Siemoniak a menționat că rămâne de văzut ce va hotărî Consiliul Ordinului Vulturul Alb cu privire la retragerea distincției.

„Nu înțeleg această atitudine a lui Zelenski. Este o eroare profundă, prin care pierde simpatia poporului polonez”, a comentat ministrul. „Însă noi trebuie să privim lucrurile prin prisma propriilor interese, iar o ruptură de Ucraina și oprirea sprijinului nu servesc Poloniei”, a explicat el.

În dialogul cu TVN24, ministrul a amintit că se apropie aniversarea masacrului din Volânia. „Există loc pentru gesturi din partea lui Zelenski sau a Ucrainei care ar putea detensiona aceste relații după decizia luată”, a adăugat el, reiterând că nu pricepe sub nicio formă hotărârea de a numi o unitate militară „Eroii UPA”.

Totuși, Siemoniak a estimat că „vom trece peste acest hop în relațiile diplomatice” cu Ucraina. Deși a avertizat că „deciziile luate la impuls nu sunt bune”, el a punctat că acțiunea lui Zelenski nu poate rămâne fără replică. „Însă demersurile oficiale, precum retragerea unei decorații supreme, cer prudență și o analiză la rece a intereselor Poloniei”, a declarat oficialul.

