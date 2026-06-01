IGSU lansează o campanie națională pentru prevenirea înecului

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) lansează, începând cu 1 iunie 2026, campania naţională „APA NU IARTĂ! AI GRIJĂ!”, pentru prevenirea înecului şi promovarea siguranţei în preajma apei. Campania se desfăşoară până pe 31 august şi include difuzarea de mesaje informative în peste 170 de locaţii din toată ţara, precum şi pe platformele online.

IGSU, în parteneriat cu Phoenix Media, va transmite mesaje de conştientizare prin intermediul panourilor electronice stradale şi al mass-media. Foto: IGSU

Scopul este reducerea numărului de accidente în zonele de scăldat, în special în cele neamenajate sau fără supraveghere. „APA NU IARTĂ! AI GRIJĂ!” este motto-ul ales pentru a atrage atenţia asupra riscurilor asociate activităţilor acvatice nesigure.

Care sunt recomandările pompierilor pentru prevenirea înecului

Pompierii vin cu o serie de sfaturi practice pentru a preveni tragediile:

Evitaţi să săriţi în apă necunoscută.

Nu consumaţi alcool înainte de a intra în apă.

Supravegheaţi copiii în permanenţă.

Respectaţi semnele care interzic scăldatul în zonele periculoase.

IGSU a publicat și lista locurilor din România cu cel mai mare risc de înec

În perioada 1 iunie – 31 august 2025, IGSU a intervenit în 191 de misiuni de căutare-salvare în mediul acvatic, faţă de 198 de cazuri înregistrate în vara lui 2024.

Cele mai multe incidente au avut loc în judeţele Bacău, Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj şi Iaşi, după cum anunță reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Specialiştii atrag atenţia că înotul în locuri neamenajate poate duce la accidente grave. Foto: IGSU

„Chiar dacă numărul total al intervenţiilor din vara anului 2025 este apropiat de cel din vara anului precedent, datele statistice arată că, în anumite judeţe, riscurile asociate înecului sunt mai ridicate”, au declarat reprezentanţii IGSU.

Spre exemplu, în august 2025, doi oameni au murit înecați în lacul Snagov după ce au fost surprinși de o furtună puternică. Autoritățile au trimis la acel moment și mesaje RO-Alert, având în vedere condițiile meteo extreme din Ilfov. Tot anul trecut, un bărbat a murit în stațiunea Jupiter după ce a fost luat de valuri. Turistul ignorase steagul roșu și avertismentele salvamarilor.

