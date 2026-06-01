Cine plătește RCA mai mult sau mai puțin

Tarifele de referință au crescut și pentru persoanele juridice cu 9,9% în cazul autoturismelor și cu 10% pentru autovehiculele de transport bunuri.

ASF precizează că tariful de referință RCA nu reprezintă prețul final al poliței, ci un indicator statistic care reflectă tendințele pieței. În practică, costul efectiv al asigurării obligatorii este stabilit de fiecare companie în funcție de factori precum zona de risc, istoricul șoferului, tipul vehiculului și strategia comercială. Aceste tarife sunt orientative, nu obligatorii, subliniază ASF, avertizând șoferii să compare ofertele disponibile înainte de a semna o poliță.

Raportul ASF relevă că tarifele de referință au crescut în majoritatea categoriilor, dar nu uniform. De exemplu, șoferii cu vârsta de peste 60 de ani, din București-Ilfov, care conduc mașini cu putere de peste 300 kW, beneficiază de o reducere de 5,4%. O diminuare similară, de 3,4%, se aplică și șoferilor sub 30 de ani cu vehicule din aceeași categorie.

Această diferențiere demonstrează că prețul RCA este influențat de o combinație de factori, inclusiv puterea motorului, profilul de risc și istoricul daunelor. De asemenea, șoferii cu un comportament preventiv în trafic pot obține oferte mai avantajoase.

De ce cresc costurile RCA

Potrivit ASF, principala cauză a scumpirilor este creșterea severității și frecvenței daunelor. În cazul autoturismelor, dauna medie a crescut cu 5,8%, iar pentru vehiculele de transport marfă, avansul este de 4,7% pentru persoane fizice și de 3,5% pentru persoane juridice. Frecvența daunelor a urcat cu 1,9% la autoturismele persoanelor fizice și cu 0,63% la cele ale persoanelor juridice.

Un alt factor îl reprezintă costurile mai mari ale pieselor și reparațiilor auto, alături de cheltuielile de administrare ale companiilor de asigurări, care au crescut de la 18,1% la 20,8%.

Recomandări pentru șoferi

Pentru șoferi, mesajul este clar: comparați ofertele înainte de a încheia o poliță RCA. Tariful de referință oferă doar o orientare, iar alegerea finală trebuie să țină cont de istoricul personal, de profilul de risc și de condițiile oferite de fiecare asigurător. Cei care își vând mașina sau își schimbă situația pot recupera o parte din suma plătită pentru RCA.

ASF recomandă șoferilor să verifice condițiile specifice pentru a evita pierderile financiare.

Noile tarife de referință RCA confirmă o tendință de creștere generală a costurilor, cauzată de factori economici, riscurile din trafic și presiunea asupra asigurătorilor. Cu toate acestea, prețul final al poliței variază în funcție de profilul șoferului și de politica companiei de asigurări. Compararea ofertelor rămâne esențială pentru a găsi cea mai avantajoasă soluție.

