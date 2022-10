Miercuri noapte, Mario Mutu ajungea la spital, după ce s-a lovit foarte rău la un dinte. Tânărul filma pentru videoclipul iubitei sale atunci când a avut loc accidentul. Mara, iubita fiului Alexandrei Dinu, se pregătește să lanseze o nouă melodie, iar Mario va apărea în videoclipul piesei.

„Am filmat videoclipul, unde Mario conduce o mașină de fițe. Mult spus conduce, pentru că era pe platformă şi el nu are carnet momentan”, a declarat tânăra artisă pentru Click!.

La filmări, Mario Mutu s-a lovit foarte tare la dinte, motiv pentru care a mers la spital. Fiul lui Adrian Mutu a ajuns la camera de gardă a Spitalului Sfântul Ioan din Capitală, unde a fost chemată și Poliţia, pentru că tânărul acuza dureri dentare foarte mari și dorea să fie primit cât mai repede la secţia Stomatologie, fără a aștepta rândul.

Poliția a ajuns la fața locului, iar Mario Mutu a fost apoi transferat cu ambulanța la Spitalul de Stomatologie de pe Calea Plevnei, unde a rezolvat problema.

„Când am coborât din acel Lamborghini de fițe, m-am lovit de portiera, căci i se deschideau uşile în sus. Şi n-am ştiut, n-am fost atent şi m-am lovit la un dinte. Aşa am ajuns la spital, unde a fost o nebunie. Mă durea dintele şi s-a făcut o adevărată furtună într-un pahar cu apă.

Mi se pare exagerat ce s-a întâmplat, iar după ce am ajuns acasă şi am apucat să dorm un pic m-au trezit că m-au sunat cei de la Antena Stars, o reporteriţă, şi până m-am dezmeticit şi mi-am dat seama cu cine vorbesc, am închis. Vă spun că erau mulţi pacienţi care aşteptau şi care poate aveau probleme mai mari ca mine, eu aveam un dinte, poate unii aveau lucruri mai grave. Toţi pacienţii erau ignoraţi şi m-au băgat mai greu în seamă. Dar vezi, lucrurile astea nu se spun, se spun doar prostiile. Poliţiştii mi-au dat dreptate”, a povestit fiul Alexandrei Dinu pentru sursa mai sus menționată.

Mesajul transmis de Poliție

„La data de 27 octombrie 2022, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 26 au fost sesizați prin apel 112, în jurul orei 5.00, cu privire la faptul că un bărbat, din Sectorul 4, este nemulțumit de faptul că nu i se permite accesul în ambulanța pe care o solicitase, unei alte persoane, pentru a fi transportat la o unitate medicală. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au aplanat conflictul. De asemenea, în jurul orei 6.00, unitatea medicală, la care a fost transportat bărbatul, a sesizat prin apel 112, faptul că acesta are mai multe nemulțumiri cu privire la personalul medical. Și în această situație, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au aplanat conflictul”, se arată în comunicatul Poliției Române.

