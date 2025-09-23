Cine ar fi crezut că Petre Roman, ajuns la 79 de ani, ține pasul atât de bine cu moda și cu tehnologia? Fostul premier a fost surprins în compania soției sale, Silvia, la volanul unei mașini electrice moderne, Tesla, reușind din nou să atragă atenția. Totuși, momentul de eleganță s-a transformat rapid într-o mică aventură urbană, după ce noroiul și aglomerația bucureșteană i-au pus la încercare răbdarea.

Apariția lui Petre Roman

Paparazzii SpyNews.ro au fost martorii întregii întâmplări, surprinzându-l pe Petre Roman în ipostaze neașteptate. Elegant, cu un outfit lejer, dar foarte bine asortat – pantofi sport, pantaloni bleu, cămașă deschisă la culoare și un sacou bleumarin – fostul politician a demonstrat că știe cum să îmbine rafinamentul cu tendințele actuale.

Și soția lui, Silvia Chifiriuc, și-a păstrat eleganța, completând perfect apariția de cuplu. Ziua lor a început la mall, unde au cumpărat un cadou, iar mai apoi au pornit spre o vizită. Pe drum, s-au oprit pentru a lua un buchet de flori, moment în care situația s-a complicat. Parcat într-un loc nepotrivit, Petre Roman a blocat accesul unei basculante. A fost chemat să mute mașina, însă pentru a ajunge la volan a trebuit să treacă prin noroi, murdărindu-și încălțămintea.

După ce a rezolvat situația și a mutat mașina, a revenit să recupereze florile și și-a continuat drumul. Înainte să ajungă la destinația finală, a avut însă grijă să își curețe pantofii, folosindu-se chiar de o frunză luată dintr-un copac din apropiere.

Silvia l-a așteptat liniștită și zâmbitoare, demonstrând încă o dată discreția și eleganța cu care ne-a obișnuit. În ciuda micilor peripeții, imaginea cuplului a rămas una impecabilă: moderni, în pas cu vremurile și cu o doză de naturalețe care i-a făcut să iasă din nou în evidență.

Petre Roman a ieșit la pensie, dar muncește în continuare

În noiembrie 2022, Petre Roman dezvăluia că de la stat primește lunar pensia de aproximativ 10.000 de lei, însă continuă să muncească, el începuse să predea la o universitate din Geneva. „Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva pentru care, de asemenea, sunt bine plătit și am și pensia mea. Am pensia mea și pensia specială care a fost restabilită acum trei luni.

În cazul meu, fiind vorba de mai multe mandate, cinci mandate, am pensia 10.000 de lei”, a declarat Petre Roman la Antena 3. În urma recalculării făcute în toamna lui 2024, pensia lui Petre Roman s-a mărit. „Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. M-a deranjat faptul că atât de mulți pensionari s-au trezit cu probleme. De ce să facă greșeli? E vorba de un algoritm de calcul.

Asta e o incompetență crasă. Nu sunt oameni competenți, nu sunt serioși. Vorbesc în primul rând pornind de la decizia politică. Păi, precizează exact care sunt criteriile. Algoritmii au fost greșiți, decizia a fost neconformă cu realitatea, ceea ce a dus la erori. Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a dezvăluit el pentru bugetul.ro.

