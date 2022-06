„Una dintre cele 3 cele mai fericite zile din viață mea. Pe 7 iunie 2014 am dansat la nuntă noastră, pe melodia All of Me, am avut o nuntă zic eu perfectă, muzică bună, prieteni și familia aproape.

Nu o să uit niciodată când am văzut-o în rochia de mireasă în ușa bisericii, m-a impresionat frumusețea ei, elegantă și strălucirea. Ce e mișto, e că sentimentul nu a dispărut deloc, iar cine zice că dragostea durează doar 3 ani, nu ne cunoaște pe noi doi. Așa că, dragă mea, te mai măriți o dată cu mine?”, a scris pe Facebook Florin Dumitrescu, care a și postat câteva imagini cu el și soția ca mire și mireasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Celebrul bucătar și Cristina sunt împreună de peste zece ani și sunt mai fericiți ca niciodată. Mulți nu credeau în relația lor. „Nimeni nu ne dădea mai mult de o lună împreună. Mai toţi dintre ei s-au despărţit de ceva timp şi noi tot împreună şi după 10 ani parcă şi mai fericiţi! Sănătate să aveţi! Te iubesc, Sima!”, declara acum ceva vreme Florin Dumitrescu.

Cei doi au împreună și două fetițe, pe Ava și pe Mia.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro ȘOC! Ce tarif are Sofia Vicoveanca la o nuntă în 2022. Mulți vor fi uimiți, e INCREDIBIL...

Observatornews.ro Bestie cu chip de om. Doi pui de câine ucişi în chinuri de un copil de 12 ani. Poliţia s-a autosesizat, ce riscă băiatul

HOROSCOP Horoscop 7 iunie 2022. Balanțele ar putea primi de la unul dintre parteneri un cadou sub forma unor opinii foarte clar formulate

Știrileprotv.ro Shakira se mută la 7.500 km depărtare de Pique. Ce țară a ales și cum arată vila de 16 milioane de euro în care va locui. GALERIE FOTO

Orangesport.ro Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Un bărbat din Arad s-a internat pentru prima dată la 52 de ani, după ce a început să se simtă rău și a slăbit 15 kg: „Operația te face cum ai fi...

PUBLICITATE Maurice Munteanu, live despre tendințele verii și cum să le interpretezi în stilul tău