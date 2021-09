Mesajul transmis de Valentina Pelinel după trei ani de căsnicie cu Cristi Borcea. „În această zi ne uneam destinele”

„Cu 3 ani în urmă, în această zi, ne uneam destinele. Copleșită de emoții: Milan cu zâmbetul său, Indira și Rania cuminți în burtică și noi doi. Recunoscătoare pentru acești 3 ani minunați”, a scris Valentina Pelinel pe contul de socializare.

În urmă cu câteva luni, omul de afaceri a surprins pe toată lumea, după ce a dezvăluit că el și soția lui se gândesc serios la un al patrulea copil.

„Valentina mai vrea unul, pe al 10-lea, și gata! Doar cu Valentina. Și-apoi gata. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace”, a mărturisit Cristi Borcea, în cadrul unei emisiuni TV.

Cristi Borcea are doi băieți și o fetiță cu prima soție, Mihaela. Patrick are 22 de ani, iar Melissa și Angelo sunt niște adolescenți de 17 ani.

Cu a doua soție, Alina Vidican, Cristi Borcea a făcut un băiețel și o fetiță. George Alexandru are acum 8 ani, iar Gloria are 5 ani. Cristi Borcea a avut o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu din care a rezultat o fetiță, Andreina Carolyn Christine, care acum are 12 ani.

Cristi Borcea este căsătorit în prezent cu Valentina Pelinel. Cei doi au un băiețel și fetițe gemene. Milan are 4 ani, iar gemenele Indira Maria și Rania Maria au aproape 2 ani.

