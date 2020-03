De Mihai Toma,

Trupa transmite în fiecare zi de luni un concert legendar Metallica. Noua serie de recitaluri e transmisă gratuit prin livestream pe YouTube şi pe Facebook.

Azi a fost difuzat ”Live at Slane Castle” (Meath, Irlanda – 8 iunie, 2019).

Nu am vrea să sune clişeic, dar acum, mai mult ca niciodată, suntem împreună în faţa acestei provocări şi interconectarea umană este modul în care o vom depăşi. Cu acest lucru în minte vă oferim o serie de concerte Metallica live direct de pe canapea”, au transmis membrii legendarei trupe de heavy metal.

Concertul include şi o secţiune de strângere de fonduri pe YouTube, unde puteţi dona pentru fundaţia All Within My Hands, care combate foametea şi Covid-19.