„Într-un final am ajuns la restaurant, am intrat în restaurant şi la intrare deja ajunsese poliția. M-a întrebat cine sunt, am spus cine sunt. Zice: aveţi voie să staţi lângă domnul Prigoană, dar vă sfătuiesc să nu intraţi acolo.

Silviu era singur în locul acela unde a căzut. Şi am spus: aleg să merg, cum să nu merg?! Au fost nişte momente groaznice, pentru că îmi doream aşa de mult să fie o glumă. Îmi doream aşa de mult să fie o glumă…”, mărturisește Mihaela Prigoană la Antena Stars.

Mihaela Prigoană își amintește că a stat minute în șir lângă trupul soțului, până când polițiștii au decis să-l ridice, pentru a fi dus la morgă.

„M-am aşezat acolo lângă el, am stat multe minute, multe. M-au lăsat doar pe mine, nu mai era nimeni lângă noi. Ţin minte că incidentul s-a întâmplat lângă fereastră, la un geam destul de mare şi parcă bătea gheaţa aşa, se întuneca tot mai tare afară.

(…) Cel mai trist şi cel mai trist moment pe care mi-l amintesc a fost când i s-au luat toate lucrurile de pe el, ceasul de la mână, cureaua, telefonul era lângă mine şi suna continuu. Telefonul meu la fel. La un moment dat a venit cineva cu un sac şi asta a fost…”, este un fragment din interviul Mihaelei Prigoană, difuzat a doua zi de Crăciun, la Antena Stars.

