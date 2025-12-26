În ce privește precipitațiile, aceste vor fi abundente la mijlocul intervalului menționat, potrivit prognozei meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în zonele montane, astfel că vremea va fi geroasă.

Precipitațiile vor fi ușor abundente în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, iar în rest vor fi în general apropiate de cel normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 5 – 11 ianuarie 2026

Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor abundente în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 12 – 18 ianuarie 2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Precipitațiile estimate pentru această perioadă vor fi ușor excedentare în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026

Valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor abundentă în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Meteorologii analizează scenariul unei ierni foarte reci pe continent, pe fondul unui vortex polar mai slab decât în mod normal, fenomen ce ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens după sărbători.

Deși modelele indică un Crăciun mai blând, experții avertizează că începutul anului ar putea aduce o răcire accentuată în mai multe zone ale Europei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE