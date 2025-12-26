Când e deschis la Lidl de Anul Nou 2026

Programul magazinelor de Anul Nou 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit. Lidl România a anunțat că, în perioada Sărbătorilor de iarnă, magazinele din întreaga țară vor funcționa după un program special.

În intervalul 27– 30 decembrie 2025, magazinele Lidl se vor deschide de la 7.00 și se vor închide la 22.00. Pe 1 ianuarie 2026, magazinele Lidl vor fi închise.

Iată cum vor funcţiona magazinele Lidl între 31 decembrie şi 2 ianuarie:

27 – 30 decembrie 2025: 7.00 – 22.00.

31 decembrie 2025: 7.00 – 18.00;

1 ianuarie 2026: închis;

2 ianuarie 2026: 10.00 – 18.00.

Din 3 ianuarie 2025, magazinele Lidl vor avea program normal de funcționare.

Despe Lidl

Lidl România este un retailer de tip discounter, parte a Grupului Schwarz, prezent pe piața locală din 2011, când a preluat reţeaua magazinelor Plus.

Lidl România are peste 350 de magazine, 6 centre logistice şi peste 12.000 de angajați.

Lidl a apărut în anii 1930, odată cu înființarea unei firme care comercializa produse alimentare în regim en gros.

La sfârșitul anilor 1980, Lidl s-a extins și în alte țări. Astăzi, Liddl are o reţea de peste 12.200 de magazine și peste 220 de centre logistice și depozite, în 31 de țări.

