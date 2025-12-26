Chiar dacă fiecare copil se dezvoltă în ritmul lui, fiica Anei Ularu are șansa de a crește într-o familie în care mama este româncă, iar tatăl – german. Mai mult decât atât, prin prisma meseriei părinților ei, Ezra călătorește mai mult decât o fac mulți copii de vârsta ei. „Fiica mea vorbește limba română perfect, vorbește germană perfect și acum vorbește engleză perfect. Engleza a învățat-o singură. Motiv pentru care acum toți vorbim engleză. Efectiv s-a învățat singură să vorbească engleză pentru că s-a prins că asta este limba în care se iau deciziile și e limba în care se spune că trebuie să meargă la nani, trebuie să meargă la doctor. La un moment dat ne-a surprins când am zis că trebuie să o ducem la doctor și ea a răspuns că nu vrea. Și am rămas șocați”, a povestit Ana Ularu pentru Libertatea.

Ana Ularu nu are bonă pentru fiica ei

Actrița și-a propus încă de când a aflat că va deveni mamă, că va prezentă în viața fiicei sale. De aceea, nu doar că nu a vrut să angajeze vreo bonă, dar a luat-o pe micuță mereu pe platourile de filmare. Astfel că, după ce au terminat de filmat show-ul „Trădătorii”, Ana Ularu și întreaga familie s-a mutat la Dublin, pentru un proiect de-al soțului ei. „Nu avem nicio bonă. Noi o creștem. A învățat engleza ascultându-ne pe noi. Pentru că este foarte deșteaptă și pentru că are ureche muzică. Dar nu are nicio bonă de nicio naționalitate. Eu și soțul meu o creștem. Avem, din când în când, o baby sitter minunată care vine câte o seară când avem noi eveniment. Dar noi o creștem. După filmările pentru „Trădătorii”, ne-am mutat cu toți la Dublin ca să fie papa viking. Și tot așa. Cam așa funcționează viața noastră”, ne-a mai povestit Ana Ularu.

