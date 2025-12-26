Mădălina Ghenea se confruntă cu mai multe intoleranțe și alergii alimentare, motiv pentru care trebuie să fie foarte atentă la ceea ce mănâncă, inclusiv de sărbători.

„Eu am foarte multe intoleranțe și alergii. Dietele pe care le țin nu au legătură cu slăbitul și nici nu vreau să dau sfaturi în acest sens, pentru că fiecare persoană este unică și nu cred că trebuie să dau sfaturi. Tot ce fac este pentru sănătatea mea, nu pentru siluetă. Nu sunt la dietă, dar sunt atentă la ce mănânc”, a spus ea pentru Cancan.

„Îmi plac sarmalele. Mama este o bucătăreasă extraordinară și tata la fel, ei gătesc împreună. Așa că la sarmale probabil fac o excepție de Crăciun”, a mai spus ea.

Mădălina Ghenea își va petrece sărbătorile de iarnă, la fel ca în fiecare an, în familie. Crăciunul a găsit-o pe actriță în cerc restrâns, alături de cei dragi.

„De sărbători vom fi împreună cu fratele meu și soția lui, cu nepoțelul meu. Vom merge ori noi acolo, vom veni noi aici. Fiecare vacanță o fac cu fiica mea și cu nepoțelul meu. Mai merg și singură cu ei, dar trebuie să fie amândoi.

Țin foarte mult la această relație, pentru că Charlotte nu are un frățior sau o surioară și nici Alexandru, nepoțelul meu nu are frați sau surori, așa că vreau să petreacă mai mult timp împreună”, a mai declarat actrița pentru sursa citată.

