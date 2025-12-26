Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Pe 27 decembrie, dimineața, stare de sănătate neobișnuit de calmă și de împăcată în ciuda provocărilor cotidiene; unii nativi vor trăi o adevărată stare de grație; posibil moment agreabil la locul de muncă mai ales dacă acolo se vor organiza mici petreceri între colegi sau agape cu participarea mai largă a unor persoane din specificul meseriei pe care nativii o exercită și care le-ar permite să-și lărgească cercul de cunoștințe.

Între 27 decembrie, după ora 10:02′, și 29 decembrie, la prânz, context astral puțin semnificativ pentru sectorul relațiilor parteneriale. În unele cazuri, dacă, Crucea pe semne Cardiale, care va funcționa în acest răstimp, va face aspecte semnificative cu planetele din harta natală a unei Balanțe atunci s-ar putea materializa o tendință spre ostilitate, dezinteresul față de o propunere, antipatia față de o persoană, rivalitatea cu competitor sau un spirit de revanșă deloc constructiv ori productiv.

Între 29 decembrie, după ora 13:58′, și 31 decembrie, după prânz, efort de a menține un echilibru financiar sau material.

Între 31 decembrie, după ora 15:13′, și 2 ianuarie 2026, după-amiaza, cele două case ale comunicării nu vor oferi șansa unor dialoguri entuziasmante sau al unor vești memorabile; în după-amiaza zilei de 31 decembrie, posibile neplăceri la drum (mai ales dacă este vorba de călătorii în străinătate, unde riscurile pot veni de la condițiile vremii, de la starea unui vehicul, de la modificarea orarului, schimbarea unei rute, aterizarea pe un aeroport învecinat sau de la controale vamale.

Pe 1 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și, până pe 20 ianuarie, va tranzita sectorul familiei și al treburilor casnice; mai afectate vor fi relațiile interumane între nativi și unele rude între care se poate așterne, din varii motive, o tăcere sau chiar o nemulțumire vădită. Din 2 ianuarie, după ora 15:09′, unii ar putea fi „de serviciu”.

