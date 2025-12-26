Când e deschis la Lidl de Anul Nou 2026

Programul magazinelor Lidl de Anul Nou 2026 va suferi modificări faţă de intervalul de funcţionare obişnuit, astfel că, dacă ai nevoie să faci cumpărături în perioada Revelionului, consultă din timp programul Lidl de Anul Nou 2026. Toate magazinele Lidl sunt închise de Anul Nou, pe 1 ianuarie 2025, dar poţi merge la cumpărături pe 31 decembrie şi, spre deosebire de a doua zi de Crăciun, pe 2 ianuarie.

Care este programul magazinelor Kaufland de Anul Nou

Şi la Kaufland este închis de Anul Nou 2026. Însă pe 31 decembrie 2025 şi pe 2 ianuarie 2026 poţi vizita magazinele din reţea pentru a-ţi completa lista de cumpărături. Consultă din timp programul Kaufland de Anul Nou 2026 şi vezi când mai poţi merge la magazinul de unde doreşti să te aprovizionezi!.

Când este deschis la Carrefour de Anul Nou 2026

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Carrefour România a pregătit un program special, pentru toate formatele de magazine din rețea, hipermarket, Market, Express și Supeco. Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte și după Revelion, iată care este programul magazinelor Carrefour pe 31 decembrie 2025, 1 și 2 ianuarie 2026!

Care este programul Auchan de Anul Nou

În reţeaua Auchan găseşti unul dintre puţinele magazine care vor fi deschise de Anul Nou, în prima zi a lui 2026. Este vorba de hipermarketul din mall-ul AFI Cotroceni din Bucureşti, care va fi deschis pe 1 ianuarie 2026, între orele 14.00 şi 22.00. Celelalte magazine Auchan, fie ele hipermarketuri, supermarketuri sau magazine de proximitate, vor fi închise. Dar poţi merge la cumpărături la Auchan pe 31 decembrie 2015 şi pe 2 ianuarie 2026. Pentru ultimele cumpărături, consultă din timp programul Auchan de Anul Nou 2026!

Programul Mega Image de Anul Nou 2026

Magazinele Mega Image sunt închise pe 1 ianuarie 2026. Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte și după Revelion, vezi care este programul magazinelor Mega Image pe 31 decembrie și 2 ianuarie!

Când e deschis la Penny de Anul Nou

Pe 31 decembrie, magazinele Penny se vor deschide la ora 07:00, dar se vor închide mai devreme, la ora 18:00.

Pe 1 ianuarie, toate magazinele Penny vor fi închise, iar pe 2 ianuarie vor avea program mai scurt, vor fi funcţionale în intervalul orar 09:00 – 16:00. Din 3 ianuarie, reţeaua revine la orarul normal de funcţionare.

Când poţi merge la cumpărături la Profi de Anul Nou 2026

Între 27 şi 30 decembrie, clienţii îşi pot face cumpărăturile la Profi ca de obicei, după programul normal de funcţionare, de la 7.00 sau 8.00 până la orele 22.00 – 23.00, în funcţie de magazin.

Pentru cumpărături de ultimă oră de Revelion 2026 şi pentru a-ţi achizţiona produsele necesare după, consultă programul magazinelor Profi de Anul 2026!

Programul magazinelor La Doi Paşi de Anul Nou 2026

Programul magazinelor La Doi Pași este diferit de la o unitate la alta. De Anul Nou 2026, unele magazine vor avea inchis și pe 2 ianuarie, în timp ce altele vor avea program non-stop. Vezi programul magazinelor La Doi Paşi!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE