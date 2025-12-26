[rz-toc]

Program magazine Mega Image de Anul Nou 2026

Trebuie să ştii că magazinele Mega Image sunt închise pe 1 ianuarie 2026. Dacă nu ai apucat să faci toate cumpărăturile de care ai nevoie înainte și după Revelion, iată care este programul magazinelor Mega Image pe 31 decembrie și 2 ianuarie:

27 – 30 decembrie 2025: program normal;

31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00;

1 ianuarie 2026: Închis;

2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00;

3 ianuarie 2026: program normal.

Există mai multe excepţii de la acest program, iar lista magazinelor cu orar diferit o puteţi găsi pe pagina mega-image.ro.

Program livrare comenzi online Mega Image de Anul Nou 2026

Livrare rapidă

27 – 30 decembrie Program normal de livrare 31 decembrie 08:30 – 16:00 1 ianuarie Serviciu de livrare indisponibil 2 ianuarie 10:00 – 18:00

Livrare în aceeaşi zi

27 – 30 decembrie Program normal de livrare 31 decembrie 08:00 – 16:00 1 ianuarie Serviciu de livrare indisponibil 2 ianuarie 10:00 – 18:00

Livrare zilele următoare

27 – 30 decembrie Program normal de livrare 31 decembrie 09:00 – 15:00 1 ianuarie Serviciu de livrare indisponibil 2 ianuarie Serviciu de livrare indisponibil

Despre Mega Image

Fondat în 1995, Mega Image este cel mai mare lanț de supermarketuri din România, cu peste 12.000 de angajați si cu o rețea care cuprinde în prezent peste 900 de magazine.

În 2025 Mega Image sărbătoriește 30 de ani de la lansarea primului magazin în România.

Conceptul Shop&Go a fost lansat pe piața din România în anul 2010, ajungând În prezent la peste 500 magazine. Magazinele Shop&Go vin în întâmpinarea clienților care doresc să-și facă cumpărăturile rapid, aproape de casă.

Parte din grupul internațional Ahold Delhaize, Mega Image se află în continuă expansiune. Mega Image a finalizat, la începutul acestui an, achiziția rețelei de magazine Profi Rom Food SRL (Profi) de la MidEuropa, într-o tranzacție evaluată la 1,3 miliarde de euro.

Mega Image și Profi Rom Food vor funcționa sub forma unei entități juridice unice, începând cu 31 martie 2026, dar vor continua să opereze ca branduri separate.

