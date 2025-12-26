Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Pe 27 decembrie, dimineața, posibile cadouri sau gesturi de bunăvoință traduse printr-un ajutor binevenit, o atenție, un favor, un demers care le va ușura unor nativi demersurile în plan financiar sau patrimonial.

Între 27 decembrie, după ora 10:02′, și 29 decembrie, la prânz, dezinteres pentru chestiunile ce țin de proiectele mari de viață, de idealuri, aspirații sau de un plasament socio-profesional mai convenabil; nativii nu vor dori să ia în discuție astfel de teme și vor dori să se distanțeze de ele în acest răstimp pe care și-l doresc relaxat, îndreptat spre reîncărcarea bateriilor și eliminarea factorilor de stres.

Între 29 decembrie, după ora 13:58′, și 31 decembrie, după prânz, dorință de a pune la punct detaliile și ultimele aspecte rămase nerezolvate în activitatea socio-profesională. Chiar dacă nu vor avea o mare tragere de inimă, totuși, cei mai mulți dintre Lei își vor face datoria corect.

Între 31 decembrie, după ora 15:13′, și 2 ianuarie 2026, după-amiaza, dialoguri cu prietenii; conversații, schimb de impresii, participare la întâlniri, reuniuni și serate, disponibilitate spre o comunicare relaxată; în acest peisaj agreabil, o notă stridentă se poate strecura, ea fiind generată de un apropiat de-al Leilor care le va strica buna dispoziție prin observații nelalocul lor, comentarii deranjante, comportament inadecvat momentului, refuzul, în ultima clipă, de a mai participa la o activitate comună: excursie, petrecere, vizită, deplasare.

Pe 1 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și, până pe 20 ianuarie, va străbate, alături de alte trei planete, sectorul sănătății curente și al bolilor scurte, contribuind la o sensibilizare a sistemului osos și articular prin simptome „delicate” (anchiloze, dureri mai mult sau mai puțin „discrete”, mișcări dificile). Din 2 ianuarie, după ora 15:09′, sensibilitate digestivă, tendința de a mânca atent și cumpătat.

