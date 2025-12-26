Incidentul s-a produs miercuri, în oraşul Zontecomatlan, pe ruta Ciudad de Mexico – Chicontepec.

Un autobús cayó a un barranco en Zontecomatlán, Veracruz, luego de que el conductor perdió el control en una curva; el accidente dejó un saldo de 10 personas muertas y 32 lesionadas. #EnUnaHora | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/T8LcGlMvVZ — N+ FORO (@nmasforo) December 26, 2025

„În acest moment, am confirmat decesul a nouă adulţi şi un copil”, a transmis primăria Zontecomatlan într-un comunicat de presă.

Lista celor 32 de răniţi şi spitalele unde au fost internaţi a fost publicată de municipalitate.

¡URGENTE! Se necesitan ambulancias en la sierra de #Chicontepec, un autobús se desbarrancó y hay varios heridos. También hay fallecidos. #Veracruz

La ubicación exacta aparece en el vídeo. ¡Urge, urge! pic.twitter.com/V4Pa00t97P — Lulú reportera🚴‍♀️ (@lulu_reportera) December 25, 2025

Accidentele rutiere implicând autobuze sau camioane sunt frecvente în Mexic. Cauzele principale sunt viteza excesivă şi defecţiunile mecanice.

Cae autobús de pasajeros a barranco en Zontecomatlán, Veracruz; hay al menos 19 heridos y 8 muertos pic.twitter.com/VP01FZTPdw — José Díaz (@JJDiazMachuca) December 25, 2025

În noiembrie 2025, un accident similar în Michoacan a luat viaţa a 10 persoane şi a rănit alte 20.

