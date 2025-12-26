Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Pe 27 decembrie, dimineața, atmosferă plăcută, caldă, de simpatie, încredere sau de mulțumire sufletească în relația cu cei dragi. Momente speciale de înaltă creativitate sau inspirație în planul activității artistice.

Nativii maturi se vor bucura de plăcerile iernii, ale vacanței, ale sărbătorilor, ale distracțiilor, petrecerilor sau bucuriilor sufletești. Între 27 decembrie, după ora 10:02′, și 29 decembrie, la prânz, sectorul sănătății nu va fi „deranjat” de aspectele momentului; unora, mai sensibili, Luna, în tranzit prin zodia Berbecului, le poate da dureri de cap, insomnii sau nerăbdare și neliniște.

Între 29 decembrie, după ora 13:58′, și 31 decembrie, după prânz, în principal, nu se conturează vreun moment semnificativ în sectorul relațiilor parteneriale doar o dorință de netezi asperitățile la nivelul unei cooperări (asocieri) și a ajunge la o formă reciproc avantajoasă într-o cooperare (cel puțin ca intenție consolidată în atitudinea Scorpionilor).

Între 31 decembrie, după ora 15:13′, și 2 ianuarie 2026, după-amiaza, vești și comentarii referitoare la un regim fiscal sau patrimonial care nu le vor face plăcere nativilor. Pe 1 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și, până pe 20 ianuarie, va contribui la adoptarea, pentru scurt timp, a unui mod de viață concentrat pe nevoia de a învăța, de a acumula cunoștințe, de a se perfecționa în vederea susținerii unui examen.

Comunicarea se va caracteriza prin concizie, seriozitate, sobrietate, răspuns adecvat subiectului și drămuire a timpului destinat socializării. Cei care se vor afla, din 2 ianuarie, după ora 15:09′, în diferite anturaje și companii, ar putea fi obligați să suporte dialoguri fără temei, fără argumente sau la controverse care pleacă de la premize absurde care provoacă replici „pe-alături cu drumul”, motiv pentru care nativii vor face efortul să nu se implice în discuție și să rămână calmi.

