De Livia Lixandru,

„Am o relație foarte bună cu mama mea. Am grijă de ea. Dimineața îi place să bea cafea și să mănânce un biscuite digestiv.

Trebuie să ordonez viața, sper ca mama într-o lună, două trei, să se mai pună pe picioare. Pentru mine moralul ei e foarte important. Eu mă sfătuiesc cu ea și tot ce fac se filtrează împreună cu mama”, a povestit Mihai Albu, la Acces Direct, potrvit Spynews.

Mihai Albu a avut probleme din cauza fostei soții

Mihai Albu a fost la un pas să fie bătut de bodyguarzii lui Adrian Minune, din cauza celor spune de fosta lui soție pe la diverse emisiuni.

„Când a apărut copilul ceva s-a dereglat. Și-a făcut o carieră singură. Era să iau bătaie foarte rău, dar să-i numesc nu-mi ajung degetele de la mâini și picioare. Cel mai bun exemplu este Adi Minune.

A vrut să mă bată cu băieții lui. M-a apărat Marcel Pavel. Am fost la aceeași masă și a vrut să mă bată. I-a explicat Marcel Pavel că nu am nici o vină. Și Cătălin Botezatu a vrut să mă bată, Rita. Am stricat prietenii cu toți, de abia acum le-am reluat, după divorț s-au mai liniștit apele”, a mai spus Mihai Albu, potrvit sursei citate.

