În urmă cu o lună, soțul Georgianei Lobonț declara că divorțează de mama copiilor lui și că nu mai există cale de împăcare. La vremea respectivă, ei se aflau în vacanță, în Maldive, iar fanii i-au pus la zid că s-ar fi folosit de acest subiect pentru a câștiga mai multă notorietate.

„Păcat de voi chiar mi-ați fost dragi. Iubeam melodiile tale, dar să vă jucați așa cu familia voastră pentru niște bani… Și socrul tău mai e și preot”, „Georgi, de ce nu ne lămurești? Și eu cred că a fost o reacție de moment. Să înțelegem că a fost o pasă?”, „Foarte urât și din partea ei că nu dă un punct de vedere, e persoana publică trebuie să-și asume! Să nu spună chiar nimic… mai face și mișto de public și pune poze cu el. Îmi plăcea de ea, dar atitudinea ei arată că nu dă 2 bani pe fani”, acestea sunt o parte dintre comentariile lăsate de fanii Georgianei Lobonț la momentul acela.

Cântăreața a păstrat tăcerea despre acest subiect și și-a continuat activitatea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mulți au așteptat explicații din partea Georgianei Lobonț, însă ea a evitat pe cât posibil acest subiect.

Mihai Bendeac a ironizat-o pe Georgiana Lobonț

Recent, ea a lansat o nouă melodie, iar versurile piesei sunt: „Mi-e dor de tine/În brațele tale să adorm/Cu toate hainele aruncate pe covor/Lumina stinsă, să nu pot vedea/Buzele tale și îmi ating pielea/Vocea ta, iubire, o aud mereu”.

Mihai Bendeac a ironizat-o pe Georgiana Lobonț într-un video încărcat pe rețelele de socializare. Actorul a analizat melodia artistei și a comentat-o. Reacția fostului jurat de la „iUmor” a stârnit multe hohote de râs pe internet.

„Hainele aruncate pe covor? Cum să dorm dacă hainele sunt aruncate pe covor, la mine trebuie să fie totul la linie. Creierul meu nu știe că sunt acolo pe covor. E întuneric, dar creierul lucrează. De ce să nu-mi vezi buzele? De ce îmi creezi un complex? Atunci nu o s-o mai auzi (n.r. – vocea ta o aud mereu), asta e. Ce o să mai plângi tu, ce o să te mai vaiți tu, ce o să te mai jelești tu”, a spus Mihai Bendeac pe contul lui personal de Instagram.

După ce a văzut filmarea cu Mihai Bendeac, Georgiana Lobonț a reacționat public. Se pare că artista nu a fost deloc deranjată de afirmațiile actorului, ci s-a amuzat și ea. „Cea mai bună parodie”, a scris Georgiana Lobonț pe Instagram.

Rareș Ciciovan anunța divorțul de Georgiana Lobonț

După 7 ani de căsnicie și doi copii, soțul Georgianei Lobonț anunța despărțirea de cântăreață. „Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a spus Rareș Ciciovan pentru Spynews.ro, luna trecută.

