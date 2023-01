În urmă cu câteva zile, Georgiana Lobonț posta pe rețelele de socializare fotografii din vacanța în Maldive, unde era cu zâmbetul pe buze, alături de soțul ei. Acum, Rareș Ciciovan a anunțat că va divorța de mama copiilor lui.

După 7 ani de căsnicie și doi copii, cei doi au ajuns la divorț. Soțul Georgianei Lobonț a confirmat despărțirea de cântăreață. Momentan, cei doi nu au depus actele de divorț, însă urmează să facă și acest pas.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a spus soțul Georgianei Lobonț pentru Spynews.ro.

Deși păreau că relația lor merge foarte bine, Rareș susține că lucrurile stăteau total diferit. Georgiana Lobonț, în vârstă de 28 de ani, nu a vorbit până acum deloc despre acest subiect.

„Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie. Nu știu, să o sunați și pe ea, să vă răspundă, nu știu. Nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce? (…) Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică”, a mai zis Rareș Ciciovan.

Soțul interpretei de muzică populară consideră că nu mai există nicio șansă de împăcare între ei. Rareș Ciciovan este mai hotărât ca niciodată să rupă definitiv căsnicia cu mama copiilor lui.

„Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. – să se împace) dar acum, astăzi, e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență”, a mai spus soțul Georgianei Lobonț.

În urmă cu o săptămână, aceștia au fost în vacanță alături de cei doi copii, în Maldive. Georgiana Lobonț părea foarte fericită alături de soțul ei în fotografiile postate pe rețelele de socializare.

„Chiar am început anul așa cum mi-am dorit!? 2023 să fie plin de vacanțe faine! Vă salutăm din Maldive!? Când eram mică nu știam că există așa ceva… după ce am crescut mi-am imaginat aceste locuri ca fiind pentru mine de nevăzut. Mi se părea că suntem ca în două lumi diferite, ceva ce doar la tv poți vedea. Apoi am crescut și mai mare și nu am văzut doar eu aceste minunății, ci și copiii mei. E incredibil să visezi și să trăiești apoi ca în vis”, scria interpreta de muzică populară pe rețelele de socializare.

