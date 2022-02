De ziua sa de naștere, Mihai Bendeac a urcat pe scena Teatrului de Comedie alături de Ilona Brezoianu, unde au jucat împreună piesa „Doi pe o bancă” pe care tot el o regizează. Actorul a venit mai devreme la teatru pentru a repeta alături de colega sa, însă înainte de a intra a răspuns câtorva întrebări pe care jurnalistul de la „Xtra Night Show” i le-a adresat.

De obicei, juratul de la „iUmor” nu dă interviuri, însă de ziua sa de naștere a făcut o excepție. Mihai Bendeac a mărturisit că înainte de fiecare spectacol el are emoții. Părinții săi i-au dat cadoul cu o săptămână înainte de ziua sa de naștere.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Ne pregătim de spectacol. M-a luat un pic de la corazon, am crezut că am făcut ceva rău. Sunt extrem de energizat. Sunt emoționat ca de fiecare dată înainte de spectacol și pentru faptul că împlinesc 39 de ani. Am primit foarte multe mesaje de felicitare. Eu cred că toată lumea care mă cunoaște reprezintă grupul de admiratori, de exemplu Ilona. Este foarte greu să trăiești în jurul meu și să nu fii un mare admirator. (…) Nu fac niciodată nimic special de ziua mea. Am primit cadoul din partea părinților de acum o săptămână, pentru că ei nu au răbdare cu chestiile astea”, a declarat Mihai Bendeac la Antena Stars.

La scurt timp după ce juratul de la „iUmor” a venit la teatru, mama lui și-a făcut apariția și ea. Emilia Bendeac a venit să își vadă fiul pe scenă, de ziua lui de naștere, însă nu a vrut să stea de vorbă cu jurnaliștii. Mama actorului a dezvăluit că de ziua de naștere a fiului ei i-a făcut cadou un tort. Pe rețelele de socializare, Mihai Bendeac a primit multe urări din partea prietenilor săi.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro Singurul cuvânt din limba română care începe cu ‘tm’. Acum nu mai trebuie să te dai bătut la Fazan

Observatornews.ro Un milion de români vor primi 3 facturi la energie luna aceasta. Care este cea corectă

HOROSCOP Horoscop 19 februarie 2022. Gemenii au ocazia să trecă dincolo de aparențe și să judece mai bine anumite situații

Știrileprotv.ro De ce fug românii din Spania. Sute de mii de au plecat deja

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt