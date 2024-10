„O persoană de sex feminin, «influencer» de profesie, nu dau nume pentru că NU doresc să-i fac reclamă, a postat o fotografie, pe o rețea socială, în care își etalează picioarele ridicate pe balustrada unui balcon dintr-o sală renumită de spectacol… E un selfie de picioare… dizgrațios, nesimțită postare. Nu mă interesează că nu era un spectacol de teatru, ci un eveniment de «fashion» (…)” este o parte din mesajul postat de actrița Oana Pelea pe contul de socializare.

Într-un mesaj postat pe Instagram, Alina Ceușan a cerut scuze public pentru poza din sala de spectacol.

„În urma valului de comentarii de la această postare, menționez că nu mi-am dorit să jignesc pe nimeni. Deși a fost într-un alt context, este într-o lojă de teatru. Recunosc acum, a fost o greșeală și mi-o asum, nu am văzut-o așa la momentul respectiv, înțeleg, într-adevăr, că nu e un gest frumos și nu se va mai repeta”, a fost comentariul scris de Alina Ceușan la postarea respectivă, pe Instagram.

Alina Ceușan spune că nu a crezut că va fi cineva deranjat de acea postare. Cu toate astea, mesajele negative au curs lanț, într-un timp foarte scurt.

„Menționez că am șters fotografia respectivă din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am făcut-o să ascund un gest negândit, ci pentru că mi-am dat seama că nu e de postat sau făcut așa ceva. Fiecare om își are greșelile lui și cu siguranță era o lecție de învățat”, a mai scris influencerița, pe Instagram.

