Recent, Mihai Bendeac a fost invitat în cadrul unui podcast unde a vorbit despre filmul său – Căsătoria. De asemenea, el a vorbit și despre alte proiecte lucrează. Astfel, celebrul actor a mărturisit că se întoarce în televiziune.

„Da (n.red. – mă întorc în TV) pentru că este un om de televiziune pe care îl consider cel mai mare om de televiziune pe care l-a avut vreodată țara asta și cu care îmi doresc foarte mult să lucrez”, a declarat Mihai Bendeac în cadrul podcastului Aproximativ Discutii cu Gojira.

Mihai Bendeac a mărturisit că a pregătit două formate de televiziune, iar unul dintre ele se va difuza chiar anul viitor, în 2025.

„Am scris două formate și în mod cert unul dintre ele o să se întâmple la anul și se întâmplă, în primul rând, pentru că mi se pare că e o idee foarte mișto. Am povestit-o… dacă am un proiect de acest gen încerc să îl expun unor oameni care nu se uită la TV.

Am fost foarte pasionat întotdeauna de a studia istoria televiziunii din România, istoria cinematografiei românești. Cumva am fost pasionat de acest spațiu și am avut și ocazia ca cel mai bun prieten al meu să fie cu vreo 50 de ani mai în vârstă și a făcut televiziune toată viața lui, domnul Dan Mihăescu.