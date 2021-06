Ce au pățit Mihai Bobonete și Octavian Strunilă în taxi, în București. „A venit să te bată cu bâta de baseball”

Erau tineri și nu așa de cunoscuți ca acum. Mihai Bobonete și Octavian Strunilă au trecut printr-un incident neașteptat pe care l-au dezvăluit abia acum, pe Youtube.

Un scandal a pornit între un taximetrist și cei doi actori în momentul în care aceștia, ieșiți din club, au fost refuzați de respectivul șofer. Cei doi tineri au luat alt taxi, dar Strunilă a sunat la dispecerat, unde i-a făcut sesizare șoferului care nu i-a luat în mașina lui. Acesta din urmă i-a prins din urmă, în trafic, și a lovit cu bâta în geamul taxiului.

„Mai ții minte cu taximetristul care te-a bătut din cauza mea? Am plecat din Fire și am urcat întru-un taxi. Și îi spunem Calea Vitan 203. Și taximetristul zice că nu ne ia, că el nu merge în direcția aia. Am coborât din taxi și am urcat în taxi-ul din spate. Între timp, am sunat la dispecer și am spus că numărul TXT (n.r. numărul de la mașină) n-a vrut să ne ia.

Când am ieșit dintr-un pasaj, șoferul cu TXT a venit în spatele nostru. Eh, tu ai stat în taxi în față și eu în spate. Taximetristul a venit să te bată cu o bâtă de baseball, crezând că tu ești capul răutaților. Eu făcusem răul, tu nici nu știai de ce te bate ăla. Ăla îi spune taximetristului: Deschide că îți sparg geamul!”, a povestit Strunilă în podcastul lui MIhai Bobonete.

Incidentul nu s-a sfârșit aici, cei doi au mers la secția de poliție unde au făcut declarații.

„Nu ne-am lăsat și am zis că mergem la poliție. Și ăia ne-au zis că nu e jurisdicția lor, că bătaia a fost în altă parte. Și eu am zis că nu mă interesează, că noi ne-am luat bătaie și că vreau să se rezolve. Eh, ne-au băgat într-o dubă de poliție, ca pe infractori, și ne-au dus la altă secție. Acolo mi-am pierdut căciula!”.

Actorii au povestit acum întreaga scenă cu zâmbetul pe buze, s-au amuzat.

„Ne-a dus la secția care trebuia și ne-a pus să scriem declarația. Și noi scriam cu un ochi, că venisem din club, adrenalina ne scăzuse. Am întrebat: Nu putem să renunțăm? Și ni s-a zis: Nu putem, v-am dat număr. De acolo, când am ieșit, ne-am dus din nou în centru. Am fost nevoiți să luăm din nou un taxi”, a mai povestit actorul Octavian Strunilă.

Recent, Mihai Bobonete a răspuns provocării lui Valeriu Gheorghiță în campania de vaccinare. A provocat alte nume mari.

