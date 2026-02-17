Libertatea a stat de vorbă recent cu omul Mihai Morar, pentru a afla cum este viața lui când nimeni nu-l vede. Iar prima întrebare pe care i-am adresat-o a fost despre ce visa când era mic să devină în momentul când o să ajungă adult.

Mihai Morar a visat de mic să lucreze zona de comunicare

„Sunt cumva acolo unde visam, dar neștiind că vor exista podcasturi, că vor exista newslettere sau… Adică eu asta visam să fac de dimineața și până seara, să mă ocup de zona asta de comunicare. Sigur că eu visam că voi face asta ca jurnalist. Treaba mea, pe care o fac acum, nu se numește neapărat jurnalism, ci mai degrabă sunt așa un povestitor al vremurilor, al oamenilor, al tendințelor, al stărilor. Deci cam asta am visat, că n-am visat niciodată să fiu altceva decât un om de media”, a spus Mihai Morar.

Apoi, următoarea întrebare, deși a fost una scurtă, a generat un răspuns sincer și lung, în care am reușit să-l cunoaștem mai bine pe omul din spatele camerelor de filmat.

„Ce urmărești la TV, ce muzică asculți, ce carte citești și câte cafele bei pe zi?”, a fost întrebarea, iar răspunsul său a venit firesc, dezvăluind, printre altele, și care este echipa lui de fotbal preferată, dar și la ce seriale s-a uitat recent. Și ne-a dezvăluit că a făcunt binging, adică a vizionat pe nerăsuflate un titlu de pe Netflix!

Prezentatorul este fan al echipei FCSB

„Astăzi n-am băut decât trei cafele și uite, e ora 15.00, aproape după-masă. Cred că beau mai puțină cafea decât am băut anul trecut. Nu știu de ce nu… Nu simt neapărat nevoia, dar sunt zile în care beau și șapte-opt. Beau doar espresso. Rar, în weekend, poate mai beau un cappuccino și… Dar la mine cafeaua n-are un efect! Adică pot să beau cafea și să mă culc acum. N-are un efect d-ăsta să mă țină în priză. E mai degrabă un ritual pentru mine!

La ce mă uit la TV? Din ce în ce mai mult și aproape doar la fotbal mă uit. Mi-am făcut cumva un obicei să cercetez câteva site-uri românești și străine, sunt abonat la câteva newslettere și de aici îmi iau știrile. Da, la TV mă uit la fotbal cel mai mult! Când am timp, și la Liga Campionilor, dar cel mai mult la fotbalul din România, chiar dacă e mai slab. Am și o echipă cu care țin, mă duc și la meciuri când apuc: FCSB! Cumva… și aici… vezi… E important să nu mă uit la lucrurile pe care le fac eu, pe care le scriu, despre care vorbesc în fiecare zi. De-aia îmi place fotbalul, că evadez. Adică uit total de ceea ce fac eu. N-am treabă cu fotbalul, nu scriu despre el, nu vorbesc neapărat la radio și atunci… Și nu sunt genul care să vadă fotbalul cu băieții. Mă uit pentru mine!

În rest, m-am apucat în ianuarie, fiindcă este mai relaxată treaba, de niște seriale. «El și ea» e un serial foarte bun. De mult nu m-a mai ținut un serial așa… Cred că am început la ora 22.00 și am terminat la 3.00 dimineața și la ora 7.00 eram la radio. Adică n-am mai făcut asta de mult timp… Am mai văzut serialul «Plaha», ăsta moldovenesc, despre, mă rog, făcut după povestea lui Plahotniuc. Cam la asta mă uit!

În rest, la capitolul muzică am niște playlist-uri pe care mi le fac pe Spotify. De regulă, le împărtășesc și cu abonații mei prin newsletter-ul «Oameni normali», pe MihaiMorar.substack.com. Tot așa, ca să evadez cumva din muzica asta pe care o difuzez în fiecare zi la radio, am început să ascult muzică clasică, mai ales când fac treburi prin casă. Îmi pun nu neapărat podcast-uri sau playlist-uri de astea cu muzică pop sau rock. Îmi pun muzică simfonică și am descoperit acum, am făcut un playlist cu un pianist de origine română, foarte faimos. Nu știam! Știam puține lucruri despre el. Radu Lupu…. Are niște înregistrări absolut senzaționale și mă relaxează foarte mult.

Iar carte? Sunt de fapt două cărți scrise de Stelian Tănase. Una este «Mustățile feldmareșalului Mackensen», care e un fel de documentare istorică, dar se vede că e scrisă de un scriitor. Este povestită foarte frumos de Stelian Tănase. Și a doua, tot de Stelian Tănase, că am luat mai multe cărți ale lui, îmi place mult cum scrie, este «Viața lui Panait Istrate», care este senzațională. Vă recomand să o citiți! Este cel mai citit, cel mai de succes scriitor român în toată lumea asta. Niciun alt scriitor român n-a reușit să fie tradus și vândut în atâtea exemplare câte a vândut Panait Istrate.

Un om senzațional! Un om care a avut doar patru clase de educație. Și a reușit, dar a fost un povestitor înnăscut. Nici măcar nu știa să scrie corect românește, darămite franceză. Dar avea un dar al povestirii, care l-a făcut atât de celebru în epoca respectivă. Și gândește-te că 100 de ani niciun alt scriitor român n-a reușit să îi atingă popularitatea. Chiar am văzut, fiind la Paris, în librării… Singurul autor român pe care îl vezi fără să cauți foarte mult este Panait Istrate”, a spus Mihai Morar în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

La final, l-am invitat pe Mihai Morar să facă un exercițiu de imaginație: ne plasăm la finalul anului 2026, pe decembrie, și trebuie să ne răspundă la întrebarea: „Anul 2026 a fost foarte bun, pentru că…?”.

„Pentru că n-am avut așteptări foarte mari… M-am prins că nici de la oameni nu poți să ai așteptări, darămite de la ani! Ce poate să-ți aducă un an? Poți să-ți aduci tu singur! Pot să-ți aducă persoanele dragi, dar eu cred că vom ajunge la finalul lui 2026 și, dacă Doamne ajută nu va fi război sau alte cataclisme care nu țin de noi, o să-l trecem și pe ăsta. Important e să fie pace, că asta nu depinde de noi. Și să nu fie nenorociri, cutremure, inundații, iarăși lucruri care nu depind de noi”, a încheiat Mihai Morar interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE