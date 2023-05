După minivacanța de 1 Mai, Mihai Trăistariu a avut un șoc când a mers la apartamentele pe care le-a închiriat pentru turiști. Lenjerii de pat pătate, băile distruse și o mizerie de neimaginat, asta a găsit cântărețul la apartamentele din Mamaia Nord pe care le închiriază în fiecare vară.

„Au plecat turiștii sosiți de 1 Mai, la apartamentele mele din Mamaia Nord și camerista mi-a trimis poze cu «stricăciunile din acest weekend». N-am visat vreodată să mă fac hotelier, însă iată-mă cazând turiști de pretutindeni. După doar 4 zile de stat la cele 6 apartamente, daunele sunt următoarele și vă spun că stricăciunile sunt pe bune!

1. La unul din apartamente au rupt capul de duș. De rușine, au lăsat pe masă 27 de lei și-o sticlă de vin roșu. Pentru reparații probabil, sau ca să-i iert. I-am iertat. Se mai întâmplă.

2. La un alt apartament, au rupt suportul de la hârtia igienică. Nu-i nimic! Îl lipim cu SuperGlue.

3. La un alt apartament, doamna căreia i-a venit ciclul nu și-a pus pampers. Nu-i nimic! Cumpărăm altă pilotă.

4. La un alt apartament, nu mai merge telecomanda de aer condiționat. Am schimbat bateriile și nimic. Probabil, au izbit-o de pereți când s-au bătut. Nu-i nimic. Cumpărăm alta.

În concluzie: păi, nu-ți vine să te lași de turism ?! Nu-mi vine ! Tot înainte!”

Mihai Trăistariu este acum bun de plată și va trebui să repare toate stricăciunile. Artistul vine și cu niște sfaturi pentru cei care vor să închirieze apartamente la mare.

„Hai să vă zic un secret! E al 4-lea an când închiriez apartamentele de la malul mării. Și am învățat din mers un mega lucru:

Nu cazați copii fără părinți! Fugiți de ei cât puteți! Distrug tot! Sunt iresponsabili și nu le pasă de nimic!

De 1 mai, la mare, au venit doar tineri de pretutindeni. La cluburile din Mamaia. Se îmbată, se droghează și distrug tot. Maaare distracție pe capul lor, ce să zic!

În schimb, familiile cu copii sunt perfecte. Lasă totul ca la carte, uneori fac și curat la plecare, deși nu e nevoie, pentru că avem cameristă.

Învățăm din greșeli! Astea, totuși, sunt lucruri relativ minore! Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut deocamdată situații mai grave! Asta e, reparăm! Nu luăm pe mere ce dăm pe pere, în concluzie. Și, totuși, vreau un hotel! Și o să-l am”.

Câți bani face Mihai Trăistariu cu apartamentele de la mare pe care le închiriază

Într-un interviu pentru Fanatik, Mihai Trăistariu a dezvăluit că a reușit să își pună pe picioare două afaceri profitabile. În anul 2006, el și-a cumpărat un teren la malul mării, unde avea de gând să își construiască o casă, însă planurile s-au schimbat între timp. Cântărețul a vândut atunci terenul și și-a cumpărat 7 apartamente, iar 6 dintre ele le-a dat spre închiriat.

„Din pandemie m-am pus la punct cu businessurile, nu eram convins că o să fac vreodată afaceri. Credeam că o să trăiesc din muzică toată viaţa, dar pandemia m-a pus la pământ. Aveam un împrumut în bancă de cinci miliarde, cinci sute de mii lei şi atunci a trebuit să fac ceva. După Eurovisionul din 2006 mi-am luat un teren la malul mării ca să-mi fac o casă.

„Câştig 30.000-35.000 de euro într-o vară”

N-am reuşit să-mi fac casa şi atunci a trebuit să fac ceva şi l-am schimbat repede pe 7 apartamente la malul mării. Şi uite aşa m-am trezit hotelier. Într-un apartament m-am mutat eu şi celelalte şase, fiind chiar la malul mării, în Mamaia Nord, le închiriez turiştilor, vara. Câştig 30.000-35.000 de euro într-o vară. Deci, dintr-odată, mi-am făcut o afacere, în pandemie, de frică să nu mor de foame.

Mai aveam o şcoală de muzică deschisă din 2014, care mergea şi nu mergea, iar pandemia chiar mi-a închis-o. Acum am redeschis-o şi merge foarte bine, am 130 de elevi. Deja am două businessuri, pe lângă cântat. Deci din şcoala de muzică, din turism, adică apartamentele închiriate şi concerte. Astea sunt cele trei venituri ale mele la ora actuală”.

