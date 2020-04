De Denisa Macovei,

Libertatea: Ești în industria asta de ceva vreme, însă în momentul în care s-a difuzat piesa „Mariola” nu te-a recunoscut nimeni, toți se așteptau să fie o cântăreață de peste hotare. Care este povestea relansării?

Minelli: Mi-am dorit foarte mult să mă descopăr ca și artist în toată perioada în care am simțit lipsa de pe scenă, am compus și pentru alți artiști din țară și din afară, iar când am simțit că e momentul să urc din nou pe scenă, am făcut-o.

Cum a luat naștere piesa „Mariola” și mai ales cum te-ai decis să o cânți, ținând cont că în ultima vreme ai preferat mai mult să compui pentru alți colegi de scenă? Ai simțit că e piesa ta?

Da. Am simțit că mă reprezintă 100% și am lansat-o.

Mulți dintre colegii tăi au avut parte de un început nu tocmai ușor, fiind nevoiți să facă sacrificii pentru a-și face un loc în industria muzicală din România. În cazul tău cum a fost? Ai simțit că nu mai poți, să nu mai ai inspirație?

Da, au fost foarte multe momente când m-am întrebat dacă mi-am ales ce trebuia. Am în spate mai mult de 14 ani în domeniu, însă trebuie să existe și astfel de perioade care ne ajută să ne depășim limitele, să evoluăm și să apreciem mai mult momentele frumoase.

De unde iți vine inspirația și ce faci atunci când efectiv ai un blocaj creativ?

Depinde. Uneori mă leg de povești din viața altora, de anumite cuvinte, stări, caut instrumentale sau sunete care să mă inspire.

În urmă cu câțiva ani ai cântat alături de Lora. Care este relația dintre voi în momentul de față? E posibil să vedem și o reunire a trupei Wassabi?

Nu va mai exista o reunire a trupei. Fiecare dintre noi are o altă viață acum, are priorități, însă mai vorbim din când în când.

Cine te vede pentru prima dată nu-ți dă mai mult de 20 de ani. Cum reușești să te menții atât de bine și mai ales să fii pozitivă?

Mulțumesc frumos, e un adevărat compliment. Dac sport, încerc să mănânc cât mai sănătos și să mă bucur de tot ce am în jur.

Șocul celor care te văd în realitate este cu atât mai mare când află că ești și mama a doi copii minunați, nu tocmai bebeluși. Cum e Minelli în postura de mamă? Îi cerți pe ritm muzical sau nu poți fi autoritară cu ei?

Îmi place mult să le cânt în fiecare seara înainte de culcare și, da, sunt autoritară când este necesar pentru că vreau să crească frumos și să fie bine educați.

Ei asucltă muzica ta sau sunt la vârsta la care le place mai mult 5Gang sau alte trupe de puști?

Sarah ascultă cam toate piesele care sunt virale pe TikTok, iar Filip este încă micuț, nu știe ce e 5Gang, însă dansează pe orice.

