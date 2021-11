Astăzi, ei nu-i lipsește nimic și are tot ce își dorește, însă Minodora a avut o copilărie plină de neajunsuri. A crescut într-un apartament din Reșita, alături de părinții ei, dar și de sora sa, Oana. Faptul că a fost săracă atunci când era mică a afectat-o foarte mult pe artistă. Din cauza neajunsurilor din copilărie, Minodora a trăit cu teama de sărăcie și a nu a dorit să facă decât un copil.

„Noi nu aveam mâncare pentru micul dejun. Noi nu știam ce înseamnă pâine cu unt sau salam. Mâncam fasole sau o ciorbă. Mergeam la vecini și ceream o cană de ulei sau o cană de zahăr. Întotdeauna am cerut. Asta mă durea… că mă simțeam un om care cere milă la ușa cuiva. Și bani ceream împrumut. Nu aveam lenjerie de pat, dormeam pe patul gol. Eu nu o să pot uita niciodată. Cred că din cauza asta am foarte multe pahare, căni. Am foarte multă veselă, 30-50 de lenjerii, nu știu câte seturi de prosoape. (…) Mi-a fost teamă de sărăcie pentru copilul meu, din acest motiv nu am mai făcut al doilea copil”, a declarat Minodora la PRO TV.

Deși situația financiară de acasă nu era deloc bună, Minodora a continuat studiile la școala de muzică, iar în cele trei luni de vacanță vindea înghețată și fructe în piață la Reșita, pentru a face un ban în plus și a-i duce acasă, la familia ei.

„Duceam banii acasă, ca toată familia să beneficieze de banii aceia”, continuă artista să povestească.

Anii grei de sărăcie i-au lăsat o durere adâncă în suflet și își amintește cum toată lumea o privea altfel. Minodora simțea că este tratată de sus de colegii de la școală și de profesori din cauză că ea era săracă. „O întrebam pe mama noi de ce nu avem”, spune Minodora.

Anii 2000 i-au adus faima, dar și situația ei financiară s-a îmbunătățit. Mama îi număra banii pentru a se asigura că este tratată corect. După ce a fost cunoscută ca „Minodora la Maxxim”, ea recunoaște că a mai avut momente în care a avut probleme financiare.

„Au fost momente în care am băgat aur la amanet, cu tot cu cariera muzicală. Nu puteam să mă duc să cer 500 de euro împrumut. Plângeam și mă ofticam că simt același lucru ca în copilărie. E groaznic. E tristețea personală în care stai și te închizi”, spune vedeta.

Minodora a fost la un pas de divorț

Acum, totul este bine din punct de vedere financiar. Minodora mărturisește că viața i-a oferit multe obstacole, chiar și în căsnicia cu Liviu. A reușit să treacă peste orice greutate care i-a ieșit în cale. Când sora ei a divorțat, cântăreața a refuzat să mai vorbească cu aceasta.

„A fost o problemă de familie a ei. În momentul în care a divorțat, eu nu am mai vorbit cu ea aproape un an. Eu nu sunt adepta divorțului. (…) Eu am pus capăt unei relații, pentru că nu aveam copii. Mama nu a avut o viață ușoară cu tata și a rămas cu el pentru noi. A fost la un pas de divorț, a băgat actele de divorț, sora mea a fost de acord, iar eu am fost singura care a început să plângă”, a declarat Minodora.

Puțină lume știa că, după ce l-a născut pe Marco, artista și soțul ei au fost la un pas de divorț. În cadrul aceluiași interviu, Minodora a dezvăluit motivele pentru care căsnicia ei a fost la un pas să se destrame. De teamă să nu o piardă, Liviu și-a schimbat complet comportamentul.

„După ce l-am născut pe Marco, 8-9 luni spre un an și ceva… m-am gândit să divorțez. A fost o perioadă de un an și jumătate, în care Liviu era foarte rece cu mine. El era de vină. El este un tip introvertit, dar am trecut de perioada aia. I-am spus că vreau să divorțăm și s-a pus în genunchi în fața mea și a început să plângă. El a zis că nu admite ideea, că își face casă lângă noi să ne fie aproape”, a mai declarat Minodora în emisiunea de la PRO TV, „La Măruță”.

