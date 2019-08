De Andreea Romaniuc Archip,

Mirela Vaida a bifat al doilea drum lung, peste 500 km, cu cei trei copiii și cu soțul. După vacanța petrecută la Iași, artista a ajuns de data aceasta la Cluj-Napoca, ocazie cu care a poposit la părinții soțului ei.

„Ne-am obișnuit să fim doar noi 5, îi responsabilizez pe copii, fiecare are băgăjelul său, sunt disciplinați, a decurs foarte bine călătoria la Cluj-Napoca”, ne-a spus ea.

Dacă sâmbătă doar a luat pulsul la Untold, duminică a fost efectiv pentru distracție.

„Am fost pentru prima oară la un astfel de festival și am rămas cu gura căscată la modul de la organizare și atmosfera de pe stadion, am văzut tineri civilizați, care știau să se distreze, nimeni nu se înghesuia, toți cântau. M-am simțit ca la 16 ani! Am mers din curiozitate și să vedem cum se vor distra copiii noștri. Pe vremea noastră erau discotecile…”, a povestit pentru Libertatea Mirela Vaida.

A ajuns acasă înainte să se trezească bebelușul

Deși, inițial, și-a făcut griji pentru bebelușul Tudor, gândindu-se cum să facă să îl alăpteze din 3 în 3 ore, până la urmă, proaspăta mămică a pus în aplicare un sfat legat de hrănirea lui, iar acesta s-a dovedit minunat: „Mi-a spus o farmacistă să nu mă stresez dacă nu mănâncă la ora fixă, pentru că el va simți neliniștea mea. L-am alăptat înainte să plec și a dormit până la ora 3.00 dimineața! Deja ajunsesem acasă de jumătate de oră, pentru că am plecat după ce a cântat David Guetta. Până și bebelușul nostru a vrut ca eu și Alex să mergem împreună la Untold. Ne-a lăsat să ne distrăm”.

„Soacră-mea a conservat tot!”

Vizita la Cluj-Napoca, la bunicii paterni, le-a priit copiilor mai măricei, Carla și Vladimir, care au luat la scotocit fiecare colțișor din casă. Spre uimirea Mirelei, au găsit jucării cumpărate de socrii ei acum 4 decenii! „Copiii s-au adaptat foarte repede, iar bunicii s-au bucurat de prezența lor. Au găsit mașinuțele cu care se juca soțul meu în copilărie. Soacră-mea a conservat tot!”, ne-a mai povestit Mirela.

