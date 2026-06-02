Bonus de 100 de euro pentru carburant, în Franța

Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat duminică, 31 mai, că 439.339 de francezi considerați „grands rouleurs”, care parcurg distanțe mari, au solicitat indemnizația destinată persoanelor cu venituri modeste. Cei eligibili vor primi în luna iunie suma de 100 de euro, după ce ajutorul a fost dublat față de valoarea anunțată inițial, conform publicației Caradisiac.

Măsura a fost prevăzută încă din 4 mai, odată cu publicarea unui decret în Jurnalul Oficial al Franței.

Indemnizația este destinată unui număr estimat de aproximativ 3 milioane de persoane cu venituri reduse din Franța, care parcurg mulți kilometri cu mașina personală pentru deplasările la serviciu sau în cadrul activității profesionale.

Ajutorul a fost dublat

Un nou decret publicat sâmbătă, 30 mai, în Jurnalul Oficial a confirmat dublarea sprijinului financiar, măsură evocată încă din 21 mai de autoritățile franceze.

Inițial, valoarea ajutorului era stabilită la 50 de euro de persoană, însă suma finală a fost majorată la 100 de euro. Potrivit Guvernului francez, această creștere reprezintă „o reducere medie de 20 de cenți pe litru pe o perioadă de șase luni, în loc de trei luni”.

Premierul Sébastien Lecornu a precizat pe rețeaua X că platforma pentru depunerea cererilor a fost deschisă miercuri, 27 mai, iar până acum aproape 15% dintre automobiliștii eligibili au depus solicitări.

Cererile pot fi depuse până pe 31 august 2026

Platforma guvernamentală pentru solicitarea indemnizației va rămâne deschisă până pe 31 august 2026. Solicitanții pot verifica online dacă sunt eligibili și pot depune cererea direct pe platformă.

Plata ajutorului urmează să fie efectuată în luna iunie sau la aproximativ zece zile după depunerea solicitării. Indemnizația poate fi acordată o singură dată pentru fiecare vehicul și pentru fiecare persoană.

Condițiile de eligibilitate pentru indemnizația de carburant

Pentru a beneficia de acest ajutor, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

Condiții privind domiciliul și vârsta: Solicitantul trebuie să fie rezident fiscal în Franța și să fi avut cel puțin 16 ani la data de 31 decembrie 2024.

Condiții privind activitatea profesională: Ajutorul este destinat persoanelor care au declarat venituri din activități profesionale pentru anul 2024, inclusiv:

  • salarii și venituri asimilate, cu excepția șomajului și pensionării anticipate;
  • venituri din activități comerciale;
  • venituri din profesii liberale;
  • venituri agricole.

Astfel, sunt eligibili atât salariații, cât și lucrătorii independenți.

Condiții privind veniturile: Solicitantul trebuie să facă parte dintr-o gospodărie fiscală al cărei venit fiscal de referință pe persoană nu depășește 16.880 de euro pentru anul 2024.

Acest plafon corespunde:

  • pentru o persoană singură: unui salariu brut lunar de 1.906 euro și unui salariu net de 1.508 euro;
  • pentru un cuplu cu un copil: unui salariu brut lunar de 4.764 de euro și unui salariu net de 3.771 de euro;
  • pentru un cuplu cu doi copii: unui salariu brut lunar de 5.717 euro și unui salariu net de 4.525 de euro.

Autoritățile franceze au precizat că și angajații remunerați cu salariul minim pe economie în 2024 sunt eligibili pentru această indemnizație. În schimb, persoanele care au plătit impozitul pe avere imobiliară pentru anul 2024 nu pot beneficia de acest sprijin financiar.

Cine este considerat „grand rouleur”

Solicitantul trebuie să utilizeze un vehicul personal în scop profesional, inclusiv pentru deplasările dintre domiciliu și locul de muncă, și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

  • să parcurgă mai mult de 15 kilometri pe sens între domiciliu și locul de muncă;
  • să efectueze peste 8.000 de kilometri anual în scop profesional.

Aceste informații vor fi declarate de solicitant și verificate ulterior de autorități.

Ce tipuri de vehicule sunt acceptate

Vehiculul utilizat trebuie:

  • să fie un vehicul cu două, trei sau patru roți;
  • să aibă motor termic sau sistem hibrid nereîncărcabil;
  • să fie folosit în scop profesional;
  • să fie asigurat la data depunerii cererii.

Nu sunt eligibile vehiculele electrice, cele pe hidrogen, cvadriciclurile grele, utilajele agricole, camioanele și mașinile de serviciu sau de funcție pentru care costurile sunt deja acoperite de angajator.

Și Bulgaria a anunțat în martie că introduce un ajutor financiar pentru combustibil destinat persoanelor cu venituri mici.

Familiile care dețin două mașini pot primi dublu, dacă îndeplinesc anumite condiții. Ajutorul, stabilit la 20 de euro pe lună, reprezentând 20% din cheltuielile medii estimate pentru combustibil, va fi acordat lunar, atât timp cât va fi considerat necesar de către autorități.

