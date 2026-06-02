Trump vede posibilă realizarea unui acord cu Iranul săptămâna viitoare
Preşedintele Donald Trump a declarat luni pentru ABC News că un acord privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz şi extinderea armistiţiului cu Iranul ar putea fi realizat „în cursul săptămânii viitoare”, informează CNN. Liderul american a subliniat că diplomaţia rămâne o opţiune, dar a adăugat: „Mai am nevoie de câteva puncte” pentru a da undă verde.
Discuţiile au inclus şi situaţia din sudul Libanului, unde, potrivit lui Trump, „a fost o mică problemă astăzi, dar am rezolvat-o foarte repede, după cum probabil aţi observat mai devreme”. Trump a mai precizat că l-a descurajat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să lanseze un raid major asupra Beirutului, în Liban.
Într-un dialog telefonic cu jurnalistul Jonathan Karl, Trump a declarat că un potenţial acord de pace ar putea avea o valoare mai mare decât o victorie militară, deşi a recunoscut că „nu este un lucru simplu, dar obţinem ceea ce trebuie să obţinem.”
Premieră istorică la Casa Albă unde Trump rupe protocolul și discută cu Hezbollah
Decizia lui Donald Trump de a negocia direct sau prin intermediari cu Hezbollah reprezintă o premieră absolută în istoria președinției SUA, mișcarea disperată venind pe fondul escaladării violente a conflictului regional și al eforturilor Casei Albe de a opri simultan ambele fronturi legate de Iran.
Scandal uriaș în SUA unde cadavre donate pentru știință sunt folosite de armata israeliană
Universitatea din California de Sud se află în centrul unui scandal uriaș după ce medicul Mohamad Raad a dezvăluit că trupurile neînsuflețite donate instituției în scopuri științifice sunt folosite, în realitate, pentru antrenarea cadrelor medicale din armata israeliană.
Libertatea a transmis Livetext Război în Iran, ziua 94. Iranul a suspendat negocierile de pace cu SUA / O navă-cargo, atacată în Golful Persic
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.