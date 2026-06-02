07:29 - Acum 6 minute Trump vede posibilă realizarea unui acord cu Iranul săptămâna viitoare

Preşedintele Donald Trump a declarat luni pentru ABC News că un acord privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz şi extinderea armistiţiului cu Iranul ar putea fi realizat „în cursul săptămânii viitoare”, informează CNN. Liderul american a subliniat că diplomaţia rămâne o opţiune, dar a adăugat: „Mai am nevoie de câteva puncte” pentru a da undă verde.

Discuţiile au inclus şi situaţia din sudul Libanului, unde, potrivit lui Trump, „a fost o mică problemă astăzi, dar am rezolvat-o foarte repede, după cum probabil aţi observat mai devreme”. Trump a mai precizat că l-a descurajat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să lanseze un raid major asupra Beirutului, în Liban.

Într-un dialog telefonic cu jurnalistul Jonathan Karl, Trump a declarat că un potenţial acord de pace ar putea avea o valoare mai mare decât o victorie militară, deşi a recunoscut că „nu este un lucru simplu, dar obţinem ceea ce trebuie să obţinem.”