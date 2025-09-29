Ceea ce trebuia să fie o zi liniștită de filmări s-a transformat într-o adevărată aventură. Filmat în munții din apropiere de Râmnicu Vâlcea, videoclipul surprinde cadre pitorești și frumusețea sălbatică a locului. De la styling, până la locația autentică, a fost totul gândit să redea vizual forța și vulnerabilitatea versurilor din single-ul „Vântule”.

Însă, pentru ca să ajungă acolo, Misha Miller a trebuit să facă sacrificii. Mașina s-a blocat pe drum, iar echipa a continuat pe jos, contracronometru, pentru a nu fi prinși de noapte.

„A fost un drum periculos și ne-am speriat când mașina a început să se miște foarte tare. Eu eram îmbrăcată deja în hainele pentru filmare, spectaculoase, într-adevăr, dar deloc practice pentru un urcuș pe munte. Totuși, a trebuit să ne adaptăm”, a povestit Misha Miller.

În ciuda emoțiilor, filmările au prins o notă magică. Exact în momentul în care camerele porneau, vântul s-a sincronizat și bătea cu forță.

Aceași forță neașteptată pe care au simțit-o în munți se regăsește în mesajul piesei „Vântule”. Single-ul este primul extras de pe viitorul album al Mishei Miller și marchează piesa centrală a proiectului ce poartă un nume simbolic: „13:13”.

După emoțiile trăite în munți și puterea pe care piesa o transmite, ziua s-a încheiat fără accidente. Artista alături de echipă au avut parte de o seară liniștită, cu o masă tradițională și povești autentice despre viața la țară.

„M-am bucurat să descopăr o parte din România așa cum este ea, simplă, autentică și frumoasă. Iar carnea la garniță a fost o adevărată bunătate”, a încheiat Misha Miller zâmbind.

