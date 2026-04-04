Presiunea competiției își spune cuvântul

Deși încă de la început fostul fotbalist a demonstrat că are o mentalitate puternică și o rezistență remarcabilă, lunile petrecute în condiții dure încep să se resimtă. Munca, lipsa confortului, dar și presiunea constantă a competiției și-au pus amprenta asupra lui.

Gabi Tamaș a fost unul dintre cei mai implicați concurenți, ocupându-se adesea de procurarea hranei pentru echipa sa. Însă efortul susținut pare să își spună acum cuvântul.

Colegii, afectați de starea lui

În ediția de vineri seara, sportivul a fost vizibil obosit, iar acest lucru nu a trecut neobservat. Colegii săi au devenit imediat îngrijorați, văzându-l într-o stare neobișnuită.

Andreea Munteanu și Olga Barcari au vorbit deschis despre situația lui, subliniind cât de greu este pentru toți concurenții să facă față provocărilor din competiție.

„Îl văd pe Gabi că e obosit și văd așa că băieții se bazează foarte mult pe el să aducă puncte și e și el accidentat. Adică, ar trebui și ceilalți să încerce să aducă puncte și să mai meargă la ștafetă”, a precizat Andreea Munteanu, la Survivor.

Olga Barcari, care îl cunoaște pe Gabi Tamaș și din experiența trăită împreună la Asia Express, a mărturisit că are o legătură apropiată cu acesta. Ea a ținut să sublinieze că, în ciuda momentelor dificile, fostul fotbalist este o persoană extrem de puternică.

Potrivit acesteia, Gabi Tamaș are o capacitate impresionantă de a rezista în condiții extreme, ceea ce îl face unul dintre concurenții de temut din competiție. „Sunt protectoare cu Gabi, deoarece ne leagă o altă competiție. Sunt prietenă cu familia lui. Îmi dau seama că el are o abilitate peste normă și ne ajută. Am observat că datorită lui, noi, de multe ori, suntem aici, pentru că ne salvează”, a declarat Olga Barcari.

Pe măsură ce timpul trece, provocările devin tot mai intense, iar concurenții resimt din ce în ce mai mult lipsa confortului și a celor dragi. Situația lui Gabi Tamaș este un exemplu clar al efortului uriaș pe care îl presupune această competiție.